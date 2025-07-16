«Зачем нам Заболотный?» - в «Спартаке» объяснили приглашение футболиста в команду

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с ТАСС объяснил, зачем клуб пригласил этим летом в команду нападающего Антона Заболотного.

«Зачем нам Заболотный? Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона. Он дает возможность добавить качества, которых в составе не было, – это мощь, силовая борьба в штрафной. Надеюсь, что он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы», – сказал Малышев.

В РПЛ Антон Заболотный в разные годы выступал за «Тосно», «Зенит», «Химки» и ЦСКА. Соглашение со «Спартаком» у нападающего рассчитано до конца сезона 2025/26.