«Зачем нам мобилизация?»: Главное из начала выступления Владимира Путина на прямой линии

Президент России Владимир Путин сегодня подводит итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией

Фото: kremlin.ru

«Финансово-экономический, технологический суверенитет – будущее каждой страны»

Ведущая прямой линии поинтересовалась в самом начале у Президента РФ Владимира Путина, какие задачи для него главные в связи с намерением баллотироваться на новый срок.

«Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться. Для такой страны, как Россия, ее существование, просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовала тысячу лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета», – заявил Путин.

Он заметил, что это очень широкое понятие. Это значит и укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, это укрепление общественного суверенитета в части безусловного обеспечения прав и свобод граждан, развитие политической системы, парламентаризма, обеспечение безопасности в сфере и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета.

Путин подчеркнул, что финансово-экономический, технологический суверенитет – это будущее каждой страны, включая Россию.

По его словам, все это основные концептуальные направления.

В самом начале глава государства сообщил, какие основные задачи он видит для себя Фото: kremlin.ru

Путин назвал факторы запаса прочности в экономике

Следующий вопрос был, как себя чувствует экономика. Она не рухнула под давлением бывших западных партнеров, но они продолжают давить.

Какой у российской экономики запас прочности?

«Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Этот запас прочности, мы тоже уже много раз говорили, но повторю – обеспечен несколькими составляющими. Первое, это самое главное, – это высокая консолидация российского общества. Второе – это устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, это было удивлением для наших так называемых партнеров, если по-честному, для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике. И третье – безусловно, возрастание возможностей нашей силовой составляющей – армии и органов безопасности», – подчеркнул Путин.

По его словам, реальная заработная плата в России вырастет на 8% за вычетом инфляции.

«Я понимаю, что не у всех будет так, но это в среднем по стране. Это статистика точная. И реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих. Где-то под 5% будут», – сказал глава государства.

Путин отметил, что совсем недавно в стране наблюдался исторический минимум по безработице – 3%. «По вчерашним данным – уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики», – подчеркнул он.

Президент России также напомнил, что с 1 января будет повышен МРОТ сразу на 18%. «Мы не часто это делали», – подметил он.

К мероприятию поступило более миллиона вопросов Фото: стоп-кадр трансляции

«Поток наших мужчин, которые готовы защищать честь нашей Родины с оружием в руках, не сокращается»

Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации.

«Прошла частичная мобилизация. И мы призвали тогда 300 тыс. человек. Поначалу было много иронии, смешков на этот счет. Прилепили название этим людям — „мобики“. Отлично воюют ребята, просто отлично! Четырнадцать Героев РФ из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства», — сказал Путин.

В зоне СВО находятся порядка 240 тыс. человек. Уволено по состоянию здоровья или по достижении предельного возраста порядка 40 тыс. человек. Набрано 486 тыс. человек.

«Поток наших мужчин, которые готовы защищать честь нашей Родины с оружием в руках, не сокращается. 1500 ежедневно по всей стране», — сказал Путин. Речь идет о контрактниках и добровольцах.

«Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости нет», — сказал глава Российского государства.

В студию в Гостином дворе в Москве приглашены российские и зарубежные журналисты Фото: kremlin.ru

Юбилейная прямая линия

Сегодня в студию в Гостином дворе в Москве приглашены российские и зарубежные журналисты.

В прошлом году ни прямая линия, ни большая пресс-конференция не проводились. Таким образом, предстоящее масштабное мероприятие пройдет впервые за последние два года и станет юбилейным, 20-м, прямым эфиром с гражданами.

Трансляцию ведут Первый канал, «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».

Также «Итоги года» в реальном времени можно посмотреть на официальных страницах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в ходе программы удастся ответить на несколько десятков вопросов. Однако каждый заданный вопрос будет впоследствии отдельно решаться. Решаться они будут в течение года. «Но каждым вопросом будут заниматься», – подчеркнул пресс-секретарь.

Впервые Путин вышел в прямой эфир для общения с россиянами спустя полтора года после избрания на первый срок — 24 декабря 2001 года. В прошлом году ни прямая линия, ни большая пресс-конференция не проводились. Таким образом, сегодня мероприятие проходит впервые за последние два года и станет юбилейным, 20-м прямым эфиром с гражданами.