«Зачем это из Москвы решать?»: Фарид Мухаметшин о муниципальной реформе и мигрантах

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня ответил на вопросы журналистов федеральных и региональных СМИ на итоговой пресс-конференции. Он рассказал, какие вопросы планируют решать депутаты в следующем году, как будут отстаивать свою позицию по местному самоуправлению и решать проблемы с мигрантами. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фарид Мухаметшин: «Этот год завершаем успешно, несмотря на все сложности, связанные с СВО, западными санкциями и другими вопросами»

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Этот год завершаем успешно, несмотря на все сложности»

Основные задачи 2024 года, которые стояли перед парламентом Татарстана, успешно решены при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова, Правительства РТ и муниципалитетов, заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Этот год завершаем успешно, несмотря на все сложности, связанные с СВО, западными санкциями и другими вопросами, которые депутаты рассматривали на законодательном уровне. Этот год был очень насыщенным», – сказал он.

Мухаметшин отметил, что в следующем году обязательными вопросами будут принятие бюджета и приведение республиканских законов в соответствие с федеральным законодательством.

«Законодательно отрегулированы многие сферы, работа между властями, муниципалитетами. Мы исходим из обращений населения – каких вопросов больше поступает, что волнует жителей. И видим, что надо рассмотреть для урегулирования той или иной проблемы, которые поднимает большинство населения республики», – отметил глава парламента.

Наступающий год особенный еще и тем, что будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, добавил Председатель Госсовет Фото: © «Татар-информ»

«Еще раз особое внимание уделим ветеранам, патриотическому воспитанию молодежи»

В России, а также в Татарстане, 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

В связи с этим, по словам Мухаметшина, нужно будет продумать дополнительные меры поддержки, защиты прав военнослужащих и их семей. «Эта работа развернута, сейчас готовятся материалы, будем передавать их Правительству, и если потребуется, на законодательном уровне принимать решения», – сообщил он.

Наступающий год особенный еще и тем, что будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, добавил Председатель Госсовета.

«Еще раз особое внимание уделим ветеранам, патриотическому воспитанию молодежи, вопросам сохранения памяти о событиях тех героических лет и исторической правды», – заметил он.

Следующий год, по мнению Мухаметшина, станет уникальным, поскольку будет дан старт новым национальным проектам. «Количество национальных проектов увеличено до 19. В 2025 году готовим специальную программу для контроля над реализацией нацпроектов, объявленных Президентом РФ Владимиром Путиным», – подчеркнул он.

Кроме того, депутаты планируют работать по исполнению поручений Раиса РТ, озвученных в послании Госсовету. «Впереди еще большая работа, и в наступающем году мы постараемся включить основные вопросы, которые требуют больших финансовых затрат, в госпрограмму республики, чтобы реализовать их», – заявил глава парламента.

«Предложили ликвидировать поселковые советы. Мы не поддержали эту инициативу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сделали большой шаг, когда выступили против того, чтобы сельсоветы упразднять»

В этом году Госсовету РТ пришлось решать «очень трудный вопрос, который инициировали некие «знатоки». Он связан с переходом с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую, рассказал Мухаметшин.

«Предложили ликвидировать поселковые советы. Мы не поддержали эту инициативу. Как Татарстан может поступить таким образом? Одна треть населения республики живет в сельской местности, а там другой власти нет. Чтобы решить проблемы, местным жителям придется ехать в райцентр. Кроме того, сельсовет – это наша опора. Там много депутатов – участников СВО. Думаю, мы сделали большой шаг, когда выступили против того, чтобы сельсоветы упразднять», – подчеркнул глава парламента.

В этом вопросе Татарстан поддержало большинство регионов России. Очень жестко по этой теме высказался Раис республики, добавил он.

«Такая наша совместная работа позволила отложить до 2025 года рассмотрение этого федерального законопроекта. У меня на душе некоторое спокойствие и уверенность появились. Пока вопрос затих, но еще до конца не снят с повестки. И мы будем защищать наших сельских жителей. Мы продолжим эту работу с депутатами Госдумы от Татарстана», – отметил Председатель Госсовета.

По его словам, если вдруг этот вопрос «реанимируют», то татарстанские депутаты вновь активно включатся в защиту интересов республики. «Наша позиция – передать право субъектам РФ. Пусть они решат – нужны или нет им сельсоветы. Зачем это из Москвы решать? Думаю, такой подход будет правильным», – заметил глава парламента.

«Думаю, что через год или через два мы будем возвращаться по инициативе федерального центра к этому вопросу. Но мы свою позицию не изменим. Мы выступаем за то, чтобы народовластие было и на самом низовом уровне — на селе», – подытожил он.

«К нам как правило приезжают из стран бывшего Советского Союза, они в основном русский язык знают, но их дети не знают. И возникает целая проблема с подготовкой детей к обучению в русских школах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Есть необходимость в мигрантах, но есть и проблемы, связанные с ними»

Не раз в этом году депутатам пришлось обсуждать вопросы, связанные с миграционной политикой. Сейчас в республике проживает более 100 тыс. иностранных граждан, в том числе 22 тыс. студентов. Трудоустроены более 49 тыс. иностранцев. Чаще всего в регион приезжают из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Армении.

«Нам не хватает рабочих рук. Но приезжих из этих стран не возьмешь на крупные предприятия, там нужны подготовленные кадры. Для строительных площадок их еще можно подготовить. Есть необходимость в мигрантах, но есть и проблемы, связанные с ними. К нам как правило приезжают из стран бывшего Советского Союза, они в основном русский язык знают, но их дети не знают. И возникает целая проблема с подготовкой детей к обучению в русских школах», – сказал Мухаметшин.

При этом он заверил, что в Татарстане создадут условия для изучения иностранцами русского языка. Раис Татарстана уже поручил Минобрнауки подготовить соответствующие предложения.

Глава парламента также прокомментировал запрет на работу мигрантов в некоторых отраслях, например, в такси. «Думаю, жесткого ограничения не будет. Те, кто выучил русский язык, конечно, получат поддержку. У нас в республике таких опасений, по большому счету, нет. Но как можно работать таксистом, если ты не знаешь русский или татарский языки в Татарстане? Куда ехать – по-английски что ли с ним общаться?» – отметил он.

Фото на анонсе: gossov.tatarstan.ru