Зачем ЦСКА «психопат» Рейс и станет ли Дуран новым Халком. Обзор зимних трансферов РПЛ

Вторая половина трансферного окна в России обещает быть жаркой: ЦСКА ищет замену Дивееву «Зенит» готовит мегасделку по подписанию колумбийского Халка 2.0. Что еще происходит на рынке клубов РПЛ – в обзоре ТИ-Спорта».





Фото: sporting.pt

Матеус Рейс: полноценная замена Дивееву и непростая репутация

Московский ЦСКА вплотную приблизился к заключению контракта с защитником лиссабонского «Спортинга» Матеусом Рейсом, который по идее должен стать прямой заменой Дивееву. Если верить источникам, стороны уже находятся на финальной стадии обсуждения трансфера тридцатилетнего бразильца. Заместитель генерального директора армейского клуба Евгений Шевелев даже лично отправился в Европу, где уже несколько суток ведет интенсивную работу над оформлением всех необходимых бумаг.

По информации инсайдера Ивана Карпова, личное соглашение с игроком будет рассчитано на три с половиной года, при этом в документ включат пункт о возможности пролонгации еще на один сезон. С учетом того, что текущий контракт Матеуса с португальцами заканчивается ближайшим летом, московский клуб получает шанс приобрести опытного защитника на хороших для себя условиях, хотя точные цифры компенсации пока не разглашаются.

Изначально предполагалось, что переход состоится сразу после противостояния «Спортинга» с испанским «Атлетиком» в рамках Лиги чемпионов в конце января. Однако португальская сторона попросила отложить отъезд бразильца на пару недель, так как основной центральный защитник лиссабонцев Гонсалу Инасиу выбыл из строя из-за повреждения, и клубу потребовалась подстраховка. В текущем игровом году Рейс успел принять участие в 20 встречах, отметившись двумя результативными пасами. Его главным козырем считается универсальность: Матеус одинаково уверенно чувствует себя как в центре оборонительной линии, так и на левом краю, что делает его особенно ценным приобретением для схем тренерского штаба Фабио Челестини.

Впрочем, скепсис среди части фанатов армейцев сохраняется. С одной стороны, игрок с таким колоссальным опытом выступлений в Лиге чемпионов и чемпионате Португалии обязан с ходу усилить ЦСКА. Его агрессивный стиль игры многие сравнивают с манерой Виллиана Роши, и если Рейса все-таки подпишут, то оборонительная линия ЦСКА должна стать одной из самых жестких в РПЛ.

Фото: YouTube

С другой стороны, Рейс уже не так молод. Да и репутация у него не самая белоснежная в плане дисциплины. Любитель схватить карточку-другую, бразилец может оставить ЦСКА без ключевого игрока обороны в решающий момент. В Telegram-каналах уже появилась нарезка видео, как однажды Матеус специально наступил на лицо соперника, а в другой раз боднул головой болбоя. Сможет ли Рейс полноценно заменить ушедшего лидера Дивеева, особенно учитывая разницу в росте (бразилец почти на 10 сантиметров ниже) и игре на «втором этаже»? Вот это серьезный вопрос.

Реле Обрич для ЦСКА: работа на перспективу, когда нужна помощь здесь и сейчас

В продолжение рассказа о трансферной активности ЦСКА: накануне появился еще один любопытный вариант для оборонительной линии «армейцев». Остается вопрос, насколько он серьезен. Чтобы восполнить брешь в обороне после ухода Игоря Дивеева, ЦСКА рассматривает сразу несколько вариантов. В дополнение к уже широко обсуждаемому бразильцу Матеусу Рейсу, по данным авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб проявляет интерес к молодому словенскому защитнику «Аталанты» Реле Обричу.

Этот интерес выглядит скорее как перспективный и стратегический. Обричу всего 19 лет, он обладает внушительными физическими данными (рост 194 см) и выступает за молодежную команду «Аталанты» в итальянской Серии C. В текущем сезоне он уже восемь раз попадал в заявку основной команды на матчи Серии А и даже дважды был в списке на игру в Лиге чемпионов, хотя на поле так и не вышел.

Однако, как отмечает Ди Марцио, итальянский клуб не намерен расставаться с молодым талантом, чей контракт рассчитан до лета 2028 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро.

Фото: www.atalanta.it

Впрочем, в сети отмечают, что при нынешних ограничениях и закрытости трансферного рынка для России сделка с «Аталантой» за молодого игрока с долгим контрактом выглядит сомнительно. Скорее эта информация больше похожа на спланированный «слив» или попытку оказать давление в переговорах по Матеусу Рейсу. Но с другой стороны, Рейс — это усиление «здесь и сейчас», но и инвестиция в будущее была бы не лишней: талантливый юноша, который может вырасти в лидера обороны. Его возраст, рост и факт попадания в заявки «Аталанты» на матчи ЛЧ — серьезный бэкграунд. Если удастся подписать и его, то можно будет говорить о классной работе менеджмента ЦСКА с зазором на будущее, а не только решении сиюминутных задач и затыкания образовавшихся дыр.

Другой вопрос, поедет ли сам Обрич в РПЛ, когда имеет шансы зацепиться за европейские клубы.

Джон Дуран: новый Халк для Семака?

Колумбийский форвард Джон Дуран и его вероятный переход в «Зенит» уже стали одной из самых обсуждаемых тем зимнего трансферного окна в российском футболе. 22-летний нападающий должен добавить питерцам мощи в передней линии. Его манера игры, завязанная на постоянном давлении и готовности вступать в жесткую силовую борьбу с любым оппонентом, подходит для российской Премьер-лиги как влитая. В отличие от тех же техничных бразильцев, Дуран способен продавливать и прессинговать. По идее, стиль Дурана идеально подходит под тактические схемы Семака, где требуется фактурный нападающий, способный цепляться за мячи и продавливать защиту.

Хотя начинал он играть в футбол в очень специфической американской лиге MLS, где о защите думают в последнюю очередь, а голы залетают на любой вкус. Это полный антипод РПЛ. Впрочем, после США его уже пригласили в английскую Премьер-лигу — бирмингемская «Астон Вилла» не поскупилась выложить за талантливого юношу 18 миллионов евро.

Однако закрепиться в основном составе «львов» он так и не сумел. После чего отправился в аренду в турецкий «Фенербахче», где и проявил свои снайперские качества, записав на свой счет 5 забитых мячей в 21 поединке. Примечательно, что колумбиец запомнился болельщикам не только умением бороться в штрафной, но и поставленным ударом, реализовав несколько эффектных моментов с дальних дистанций.

Фото: YouTube

На текущий момент права на нападающего принадлежат саудовскому клубу «Аль-Наср», и переезд в Санкт-Петербург видится обеим сторонам как идеальный шанс для футболиста перезагрузить карьеру, получив статус ключевого бомбардира команды. В Питере на счет Дурана царит в основном единогласное очарование. Там отчего-то решили, что по физической мощи он напоминает Халка в его лучшие годы.

Но хватит ли молодому колумбийцу мотивации после пребывания в Саудовской Аравии? Остается и еще одна скользкая тема: во что этот трансфер обойдется действующим чемпионам, чей генеральный спонсор и без того испытывает проблемы с реализацией своей продукции. Из «Астон Виллы» в «Аль-Наср» Джон переходил за колоссальные 77 миллионов евро с возможным увеличением на 13 миллионов в виде бонусов. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 32 млн евро. Думается, «Газпрому» придется серьезно раскошелиться перед саудитами за то, чтобы получить этого Халка 2.0.

Никола Чумич: перезагружать карьеру в знакомых условиях

Никола Чумич и «Рубин» приняли решение, что сербскому игроку пора перезагрузить карьеру, и внезапно объявили об аренде в испанскую «Сарагосу». После серьезной травмы в 2024 году вингеру так и не удалось вернуться на свой привычный уровень, поэтому решение вернуться в знакомую Сегунду выглядит как логичный и удачный для всех сторон шаг.

В нынешнем сезоне футболист появлялся на поле лишь в одиннадцати встречах, причем практически всегда вступал в игру со скамейки запасных в самой концовке. За это время Никола не сумел записать на свой счет ни одного результативного балла, что лишь подтвердило необходимость перемен.

Возвращение во второй по силе дивизион Испании выглядит для Чумича максимально продуманным ходом. Он уже знаком с местным стилем футбола по выступлениям за хихонский «Спортинг» в сезоне 2020/21, поэтому адаптация не должна занять много времени. Для «Сарагосы», которая ведет борьбу за повышение в классе и выход в Примеру, аренда опытного серба стала отличной возможностью укрепить атакующую линию без серьезных финансовых затрат. Для самого же нападающего этот этап станет показательным: если он проявит свои лучшие качества на Пиренеях, то уже грядущим летом сможет рассчитывать на выгодные предложения от более статусных клубов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рубин» же, расставшись с Чумичем, сможет разгрузить зарплатную ведомость, что позволит казанскому клубу пригласить новичка, более подходящего под нынешнюю игровую модель Франка Артиги. Пожалуй, это один из немногих случаев, когда уход даже не заигравшего футболиста оставляет в Казани чувство легкой грусти. Очевидно, что Чумич обладает неоспоримым талантом, однако в новом, перестроечном «Рубине» ему просто не нашлось места. При Рашиде Рахимове же сербу катастрофически не хватило доверия со стороны тренерского штаба, а постоянные выходы на замену за пять минут до финального свистка не позволяли поймать игровой ритм. Что ж, теперь Чумич получит возможность нащупать свою игру в более теплых краях и, возможно, даже поиграет в Ла Лиге.