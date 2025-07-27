Зачах в «Зените», бежит в «Крылья» спасать карьеру: почему Самара идеальна для Ахметова

Последние дни ходит информация, что воспитанник «Рубина» Ильзат Ахметов уйдет из «Зенита» в аренду в «Крылья Советов». Шаг выглядит логичным, поскольку в Санкт-Петербурге полузащитник превратился в резервиста. Хотя в «Краснодаре» и ЦСКА, где выступал ранее, был на ведущих ролях. Почему аренда в Самару верное решение - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: fc-zenit.ru

Ахметов потух в «Зените»

Ильзат Ахметов – не случайное имя для болельщиков «Рубина». Полузащитник – выпускник казанской академии, уже в 17 лет игравший за основную команду. Но в последние годы карьера футболиста пошла на небольшой спад.

Дело в том, что в январе 2024 года Ахметов перешел из «Краснодара» в «Зенит». Изначально было непонятно, для чего Ильзат понадобился петербуржцам, поскольку, при всем уважении к его таланту, на его позиции уже играли такие глыбы, как, например, Малком и Клаудиньо.

Естественно, это все вылилось в то, что Ахметов стал резервистом. За полтора сезона в Северной столице Ильзат отыграл лишь 21 матч. При этом 14 из них – в Кубке России. Футболист и сам говорил прессе, что недоволен своим игровым временем. Но уходить не хотел, поскольку надеялся выгрызть себе место в старте.

Руководство, тем не менее, не разделяло желаний игрока Как сообщают СМИ, «Зенит» отдаст Ильзата в аренду в «Крылья Советов». Как сообщал инсайдер Иван Карпов, 3 млн рублей игроку будут платить самарцы, а остальной оклад покроют петербуржцы.

Фото: pfcks.ru

«Крылья» – идеальное место для Ахметова на данный момент

Первым делом при таком раскладе возникает мысль, что Ильзат идет на понижение. Поскольку уходит из топ-клуба в команду, которая за высокие достижения не борется. Но тут не все так однозначно.

Во-первых, Ильзат из-за статуса резервиста долгое время был без игровой практики. Поэтому неизвестно, в какой форме он сейчас находится. Вряд ли в той, которая позволит играть на передовой в топ-клубе. Во-вторых, «Крылья» сейчас переживают кризисные времена в связи с финансовыми трудностями. Самарцы без особого труда продали своего лидера нападения Ивана Сергеева в «Динамо». И в старте у «Крыльев», бывает, выходят такие футболисты, как 19-летний Иван Бобер.

В условиях, когда «Крылья» вынуждены максимально экономить и играть тем, что есть, приход Ахметова – большая удача. Для самого полузащитника же это шанс перезапустить карьеру, помочь клубу сохранить прописку в РПЛ. Кто знает, если он хорошо покажет себя в Самаре – возможно, вернется на топ-уровень.

Фото: © «Татар-информ»

Не затерялся в «Рубине» Грасии, из-за бардака в клубе ушел свободным агентом

Вернемся к «Рубину». Примечательно, что Ильзат дебютировал за взрослую команду в 2014-м году и выступал за нее до 2018-го. Хави Грасия, при котором Ахметов подписал свой первый взрослый контракт, не скрывал, что рассчитывает на полузащитника.

Действительно, в сезоне 16/17 Ильзат был не на последних ролях – отыграл 12 матчей в РПЛ. При условии, что на его позицию были обилие легионеров. Например, Мийо Цакташ. Казалось бы, карьера идет в гору, на молодого футболиста возлагают надежды. Но затем все порушилось.

Наверное, все помнят обстоятельства его ухода из команды. Если коротко, свою первую зарплату он получил с задержкой в девять месяцев (и то полную сумму в размере 300 тыс. долларов увидел лишь после заявления в палату РФС по разрешению споров). После этого в «Рубине» менялся тренерский штаб и руководство, из-за чего сторона Ахметова решила выбить с клуба проценты за просрочку. Курбан Бердыев, сменивший Грасию, видел потенциал в Ильзате, но допускать агентов к управлению клубом не был намерен. Из-за чего футболиста сослали в дубль.

Затем стороны вроде как примирились, Ахметов вернулся в основу. Но после этого «бахнула» очередная проблема – «Рубин» превратился из МАУ (Муниципального автономного учреждения) в ООО – то бишь, стал частным. Из-за этого игрокам предлагали подписать контракты с новым юридическим лицом, сохранив при этом прежние условия. Ахметов отказался. И все закончилось тем, что он ушел в мае 2018 года свободным агентом.

Фото: pfc-cska.com

В ЦСКА поник из-за смены позиции, в «Краснодаре» пережил ренессанс

Летом 2018 года Ильзат уехал покорять столицу, подписав контракт с ЦСКА. И по цифрам все было хорошо – 81 матч, три гола и восемь ассистов за четыре сезона РПЛ. Вопрос в том, что сам Ахметов стал эмоционально проседать и со временем начал показывать менее зрелищную игру. Все потому, что тогдашний тренер «красно-синих» Виктор Гончаренко пытался сделать Ахметова, атакующего полузащитника, опорником.

Получилась такая ситуация, что наставник, не сумев подстроить систему под игрока, переделал футболиста под систему. Чем потихоньку стал убивать его талант и индивидуальность. К счастью, уже в «Краснодаре» Ахметов получил «второе дыхание». Ильзата вернули на его излюбленную позицию, и он вновь стал сиять. За полтора сезона в «Краснодаре» Ахметов отыграл 42 матча за «быков» в РПЛ, забив четыре мяча и отдав пять передач. На момент перехода в «Зенит» в январе 2024 года его статистика в сезоне 2023/24 была следующей: в среднем 79% удачных ТТД, 1,53 удачные обводки, 87% точных передач. Очень недурно.

Тогда казалось, что «сине-бело-голубые» покупают сильного молодого паспортиста, способного сыграть на флангах и атакующим полузащитником. И лишь сейчас становится понятно, что тот трансфер был ошибкой. Будем надеяться, в «Крыльях» выпускник «Рубина» вернется на высокий уровень.