Забытый на зарядке телефон стал причиной пожара в садовых домах в казанском СНТ

Зарядное устройство стало причиной пожара, который произошел накануне в СНТ «Ветеран КАПО им. С.П. Горбунова» Авиастроительного района Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации зарядного устройства для телефона.

Напомним, накануне у улицы Белинского загорелись два садовых дома. Огонь повредил стены еще у двух соседних домов. Пожар, площадью около 100 квадратных метров, локализовали в районе 13.54. В ГУ МЧС России по РТ сообщили, что в результате ожоги рук и лица получил мужчина, который пытался самостоятельно справиться с огнем. Пострадавший был госпитализирован в РКБ.

В ведомстве напомнили: не оставляйте без присмотра заряжающиеся смартфоны и планшеты. Не забывайте, что оставленный в розетке зарядник может загореться из-за скачков напряжения. И именно поэтому не следует оставлять гаджеты на зарядке на ночь.