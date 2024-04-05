«Забыли уж, как жить без диализа»: брату и сестре в РКБ пересадили почки от одного донора

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Анализы сдал, сказали: “Все плохо”»

Наталья Поликарпова и Михаил Яшкирев из Йошкар-Олы – родные брат и сестра, разница в возрасте у них всего год, Наталье сейчас 40 лет, а Михаилу – 39. У обоих был один и тот же диагноз, а теперь у каждого из них по почке от одного донора.

Семь лет назад первым заболел Михаил.

«Давление начало скакать ближе к 30 годам. Начал проверяться, мне прописали таблетки. Попил я таблетки, давление вроде успокоилась, и забыл про это. И в 2017 году здоровье начало резко ухудшаться, начал отекать. Обратился в больницу, анализы сдал – все плохо», – рассказал Михаил.

Тогда мужчине назначили гемодиализ – процедуру, которая заменяет работу почек и очищает кровь.

Михаил Яшкирев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После того как у Михаила диагностировали множественное поражение почек кистами, на прием пригласили и Наталью.

«У нас взяли кровь. Оказалось, что по наследству от отца нам передался поликистоз почек», – рассказала Наталья.

Их отец скончался в 2002 году, тогда диализ не был так распространен и помочь ему просто не смогли.

Через год после Михаила Наталье тоже назначили гемодиализ. Они посещали его три раза в неделю, каждый раз лежали под аппаратом по четыре часа.

«Первое время, когда только начинали делать диализ, очень сильно голова болела, организм адаптировался. А потом потихоньку привык», – вспоминает Наталья.

Наталья Поликарпова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Младший брат не пережил коронавирус

Наталья рассказала, что у них с Михаилом был еще и младший брат и у него тоже были множественные кисты в почках.

«Он лежал в больнице с аппендицитом, там заразился коронавирусом. Никто не заметил, что с его легкими что-то не так. Когда спохватились, у него уже 80% поражения легких было», – рассказали брат и сестра.

Младщий брат успел пройти диализ только дважды. Коронавирус наложился на его болезни, парня спасти не смогли. Он скончался в 2022 году, ему было 34 года.

Сегодня Наталья и Михаил говорят, что теперь будут жить эту жизнь и за своего брата тоже.

Ксения Ситкина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Можно сестру с собой взять?»

Когда Наталья узнала, что в Республиканской клинической больнице Татарстана проводят пересадки почек, встала в очередь. Это было в 2022 году.

Михаил же очень боялся пересадки, решился встать в очередь только в январе этого года. И удача ему улыбнулась, уже спустя три месяца раздался долгожданный звонок.

«В полшестого вечера позвонили, сказали – приезжайте на пересадку», – рассказал Михаил.

«А он спросил, можно ли сестру с собой взять», – добавила Наталья.

Мужчина объяснил, что договаривался с врачом-нефрологом отделения пересадки почки РКБ Ксенией Ситкиной, которая сопровождает всех пациентов до и после трансплантации, что по возможности они будут вдвоем, ведь группа крови у брата и сестры одинаковая, анализы тоже почти идентичные. И нефролог разрешила им приехать вместе.

«Он мне звонит, говорит: “Все бросай, поехали в Казань, вызвали”. Вот мы и поехали. Здесь были уже в 20.20», – рассказала Наталья.

Михаил вспомнил – всю дорогу шутили, что раз вызвали первый раз, значит, это будет для них репетицией. Тогда были уверены, что почка одна, рассуждали, что одному из двоих, может быть, повезет, а оказалось, что почек – две. Перед тем как провести пересадку, донорский орган и претендентов на трансплантацию тщательно проверяют на совместимость.

«После результатов анализов мы увидели, что именно эти люди наиболее хорошо подходят для донорских органов, ведь это брат и сестра», – отметила Ксения Ситкина.

Михаил и Наталья признаются – не ожидали, что так скоро окажутся на операционном столе.

Анвар Амиров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Были в соседних операционных и рядом в реанимации

Тогда Михаилу и Наталье объявили, что утром их ждет операция.

Первым в операционную увезли Михаила, потом – Наталью.

«Уникальность была в том, что трансплантацию почки мы выполняли родственникам – брату и сестре. Операция проходила параллельно в двух операционных на протяжении трех часов», – рассказал уролог Анвар Амиров, который оперировал одного из пациентов.

На двух операциях по трансплантации одновременно работали шесть врачей. Брат и сестра признались – больше переживали друг за друга, чем за себя.

В реанимации брат и сестра лежали рядом. Сначала в себя пришла Наталья, и первое, что она спросила: «Как Миша?»

Дальше оба начали восстанавливаться. Наталья – чуть быстрее, раньше начала вставать с кровати, ее почка заработала на пять дней раньше, чем у Михаила. «У меня она дольше разгонялась», – шутит мужчина.

«Самое интересное, что у нас анализы почти одинаковые», – отметил брат.

«На одном уровне идем», – добавила сестра.

Сегодня, на 12-й день пребывания в РКБ, их выписали домой.

«Мы сделали достаточно эффективную пересадку. Сегодня они у нас выписываются – у них хорошие результаты», – отметила нефролог Ксения Ситкина.

«Пока была в больнице, стала бабушкой»

Михаил и Наталья говорят в один голос, что уже забыли, каково этого – жить без диализа. Сейчас они очень хотят домой, к близким. Михаила дома ждут жена и трое детей, а Наталью – муж и двое детей.

«Я еще позавчера стала бабушкой», – призналась Наталья и заплакала от счастья.

Когда дочь Михаила узнала, какую операцию перенес ее отец, она обрадовалась и сказала, что теперь папа не будет по вечерам уходить на диализ, а будет дома с ней и всей семьей. А муж Натальи сказал жене, что теперь они смогут наконец-то куда-нибудь съездить: «А то живем от диализа до диализа, нигде не были», – передала она его слова.

Брат и сестра будут приезжать в РКБ раз в месяц. Так будет в течение года после пересадки. Потом в больницу надо будет приезжать все реже и реже. Михаил и Наталья от всей души благодарят медиков РКБ, которые подарили им обоим вторую жизнь.