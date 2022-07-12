«Забыл, что не знал»: Мэр Челнов отчитал водителей, недовольных кольцом, за незнание ПДД

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании пожурил водителей, которые высказались против новой круговой развязки у ТЦ «Омега», за незнание Правил дорожного движения.

«Реконструкция автодороги на улице Дружбы народов по проспекту Мира до проспекта Чулман выполнена на 58%. Обустройство бортового камня уже закончено, ведутся работы по устройству верхнего покрытия. Движение в обоих направлениях открыто. Кольцо работает, горожане привыкают, некоторые просто забыли Правила дорожного движения», — отчитался первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Магдеев отметил, что иногда бывает так, что «забыл то, что не знал». «Я сорок с лишним лет за рулем и всегда знал, что помеха справа — нужно пропускать. Это на подсознательном уровне. Правила поменялись. Сегодня кольцо — главное. Заезжаешь на кольцо — пропускаешь тех, кто на кольце. Если едешь на кольце — ты главный. Тут два высших образования не надо иметь. Надо просто прочитать Правила дорожного движения», — отметил мэр.

Также Магдеев отреагировал на высказывания тех, кому «стало неудобно» передвигаться по кольцевой развязке.

«Некоторые говорят: „Неудобно стало“. Неудобно тем, кто правил не знает! Кольцо — оно везде кольцо. Ничего нового не появилось в Челнах. Думаю, абсолютно правильно. Думаю, статистика покажет. Там все понятно, ясно, удобно. И кольцо, и уширение проезжей части — все там по правилам, канонам и нормам», — заключил мэр.