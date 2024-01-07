Забугоровка: тем, кто за бугром, – из‑за бугра

Забугорная жизнь

Первый раз в Забугоровку мы попали по осени. Деревенька утопала в золоте октябрьской листвы. Около стареньких и новеньких избушек то тут, то там припаркованы… вагоны – настоящие, паровозные. Будто находишься на железнодорожном вокзале и вагончик вот‑вот тронется, а перрон останется... Стены вагонов избрал в качестве свитков для своих стихов какой‑то местный поэт:

…Еще была зеленая трава,

Еще не все листочки пожелтели,

Еще в корзинке нес из‑за бугра

Грибы селянин –

Мы их быстро съели…

…Еще была зеленая трава,

Еще не все листочки пожелтели,

Еще в корзинке нес из‑за бугра

Грибы селянин –

Мы их быстро съели…

В подтверждение поэтических виршей с ведерком опят к нам приближается первый встречный забугорянин. Он с готовностью выдает близлежащие грибные места и объясняет, почему обычная бугульминская деревня таким заокеанским названием называется.

– Забугоровкой наша деревня называется потому, что за бугром находится, – пожимает он плечами. – А что не так? Вон он, бугор. Вот она, деревня.

Действительно.

Около стареньких и новеньких избушек то тут, то там припаркованы… вагоны – настоящие, паровозные. Будто находишься на железнодорожном вокзале и вагончик вот-вот тронется, а перрон останется...

«На Тихорецкую состав отправится…»

Наличие железнодорожных вагонов селянин объяснил так:

– Да тут же все на железной дороге работали всю жизнь. Тут прям рядом даже бугульминские улицы – Локомотивная, еще какая‑то такая… Не помню…

– Тихорецкая?

– Не-е-е… Такой нет. Деповская! Вот старые вагоны и привозили оттуда. Кто сарай в них делал, кто баню, кто еще чего. Удобно же.

– У вас тоже свой вагончик есть?

– У меня?! Не-е-ет! – вертит головой селянин. – Мне‑то он зачем? Мне он не нужен.

Как выяснилось, еще селянину не нужен газ.

– Зачем он мне? Он мне не нужен. У меня две печки. С утра затопил – и целый день тепло – радуйся! Жена, правда, просит: «Проведи газ, проведи…» Может, и проведу. Так‑то у всех тут газ есть.

На землю тихо опустилась зима

Второй визит в Забугоровку состоялся зимой. Забугоровка встретила нас морозной погодой, пушистыми предновогодними елками и новыми стихами, начертанными рукой местного неизвестного поэта на вагоне:

…Уже явилась к нам Зима,

Всю землю в белое одела

И снегом аж на полсела

С утра до ночи все хрустела…

Гениально.

Галина Михайловна с мужем Борисом и внуком Данилом

Забугорное детство

Экскурсию по своей родной деревне провела нам главный редактор «Бугульминской газеты» Наталья Панина.

Зашли в гости к Галине Михайловне Протасеевой (в девичестве Ишковой). И принялись вспоминать забугорное детство.

– Новый год в деревне не праздновался, – вспоминает Галина Михайловна. – Потому что он выпадал на строгий православный пост перед Рождеством. В школе елку, конечно, наряжали. Хороводы водили вокруг нее. Но подарков никто не дарил. Новый год стали встречать уже ближе к 1970 году.

А так зимой чего делали? Много чего. Работа была у всех, у детей были тоже свои обязанности. Утром и вечером из проруби, которую вырубали в пруду, носили по 20 ведер воды ежедневно. Нужно было напоить скотину, и вода также нужна была для семьи, для хозяйства. А у меня обязанность была топить печку-голландку, выгребать оттуда золу. А старшие сестры помогали матери по дому и ухаживали за домашними животными. Самая большая радость – когда родители давали 5 копеек, чтобы дети смогли сходить в клуб и посмотреть кино (взрослый билет стоил 20 копеек, а детское кино показывали за 5)…

Крайняя слева Галина Михайловна, рядом ее мама, сестра Валентина и племянник Слава

Семечки лузгали, алкоголь не пили

– …Вечерами мама моя, Дарья Ивановна Ишкова, как и другие женщины деревни Забугоровка, пряла пряжу, вязала, – продолжает Галина Михайловна. – Мама была неграмотная, читать и писать не умела совсем. Она была очень набожная, в то время, когда пряла и вязала, пела молитвы и разные народные песни. Еще вечерами взрослые ходили друг к другу в гости, пели песни, разговаривали… Семечки лузгали прямо на пол, и, после того как гости уходили, приходилось подметать пол веником. В гостях тогда не принято было сидеть за столом, пить алкоголь – не было таких традиций.

Галина Михайловна третья слева со своими детьми и мужем, а также с сестрами, их детьми и мужьями

Подснежные тоннели

Сама Галина Михайловна сейчас живет в Лениногорске. Но родную Забугоровку не забывает. Весной приезжает – тут огород, баня. Да и зимой вот на Новый год иногда. Потому что хорошо тут, свежий воздух, дом родной…

Выглядывая в окошко на заснеженную улицу, Галина Михайловна вспоминает, как каталась здесь в детстве на самодельных санках, каталках, на лыжах да на коньках.

– Рядом с домом был пруд, который на зиму замерзал, и получался отличный каток! – говорит она. – Так как в деревне всегда было огромное количество снега, мы, дети, рыли несколько ям, затем соединяли их под снегом тоннелем. И путешествовали под снегом по этим лабиринтам, играли в разные игры… Весело было, детей много в деревне. Только нас в семье было пятеро – три сестры у меня было, я четвертая, и один брат. А сейчас у меня уже трое внуков и правнук!

Курские или самарские?

– Вообще Забугоровке уже более 300 лет! – с гордостью говорит Наталья Панина. – Основана она была в 1690 году переселенцами из Курской губернии. Забугоровские крестьяне занимались земледелием и скотоводством. Так что мы курские, и говор у нас курский.

До 1920 года деревня входила в Богоявленскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии. А затем вместе со всем кантоном (районом, – прим. ред.) перешла к ТАССР.

Прижились в Забугоровке все – и курские, и самарские. Потому как хорошо тут, красиво. И к городу близко.

За бугром – колхоз, под бугром – совхоз

Старожилы вспоминают, как создавался тут колхоз «Рекорд». Как работали в колхозе «Красный боевик». Как в 1957 году деревня вошла в состав совхоза опытно-производственного хозяйства «Семеновод». Как в семидесятых совхоз стал подсобным хозяйством Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства…

Сегодня в Забугоровке проживают 230 человек. В принципе, больше трехсот тут никогда и не было. А сейчас, когда Забугоровку населяют в основном дачники – как называют «летних» жителей «круглогодичники», это очень даже хорошая цифра. Значит, не вымирает деревня!

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Главное, добраться до Бугульмы. От нее до Забугоровки рукой подать – в прямом и в совершенно не переносном смысле. От Казани до Забугоровки – 316 км.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ:

Остановиться можно в Бугульме. Там к услугам приезжих аж 15 гостиниц – четырехзвездочных, трехзвездочных и совершенно беззвездочных. Пробежались по отзывам: «Только положительные эмоции. Комфортно, тихо, парковка, магазин, кристально чисто»; «Оценка 10+»; «Мне понравилось»; «Удобно, если очень нужно»; «Приветливый персонал. Номера очень комфортные. Рекомендую»; «За свои деньги более‑менее нормальные номера. Более‑менее чисто»; «…особенно понравился номер с бильярдом…»; «Чисто, мебель новая, современная душевая кабина…»; «Приезжая в Бугульму, стараюсь всегда остановиться в этом отеле. Он по-домашнему уютный»; «Гостиница на твердую «4», главное, чисто»; «Гостиница хорошая. Номер большой. Завтрак хороший. Персонал внимательный»; «Отличный отель с очень приветливым персоналом, уютно, как дома»; «Тихо, комфортно. Приятный персонал»; «Завтрак вкусный. Работники приветливые»... Из отрицательного еле наскребли: «Нет в номере за 2000 рублей в сутки кондиционера. Вай‑фай отсутствует»; «Для Бугульмы сойдет!»; «Больше постараемся сюда не попадать... Хамоватый персонал, в номере кондиционера также нет. Пока не попросишь, и полотенце не дадут...»; «На входе попахивает канализацией. Но это все»; «Обычные номера в советском стиле».

КАК ПОВЕСЕЛИТЬСЯ:

В Забугоровке отличный сельский клуб. Он построен в 1976 году, но это лишь придает заведению советского перчика. Специализируется клуб на танцах. На дискотеку сюда приезжает молодежь даже из Бугульмы! Потому как в Забугоровке считается самая крутая дискотека. Особенно ее уважают ребята из Верхнего поселка – там‑то клуба совсем нет.

Татьяна Вафина, журнал «Татарстан»

Фото: Александр Гайнутдинов, Наталья Панина, protatarstan.ru