«Забудем нашу историю, ее придумают за нас»: как фестиваль Элбэдэн начало войны показывал

«Спонтанный бой стал традицией фестиваля»

История «Элбэдэна» началась в 2018 году, когда проект стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов. Впервые фестиваль организовали 22 июня 2019 года. За пять лет на нем побывали десятки тысяч человек из Татарстана и других регионов России, посмотреть на битвы времен Великой Отечественной войны приезжают и иностранцы.

Сегодня, в День памяти и скорби, в 4.15 утра на берегу Меши началась реконструкция первых часов войны – форсирования войсками вермахта реки Западный Буг и нападения на спящий гарнизон Брестской крепости. После утреннего боя в память о павших защитниках была организована акция «Свеча памяти». Сотни мерцающих огоньков стали напоминанием ныне живущим о героическом подвиге жителей гарнизона, об их самоотверженности и верности Родине.

В реконструкции были задействованы уникальная историческая техника, немецкие и советские бронемашины, а также кавалерия и даже авиация. А на интерактивных площадках гостям фестиваля рассказали о работе представителей различных воинских специальностей в годы войны: связистов, саперов-минеров, военных медиков. Для самых маленьких гостей работала площадка с тематическими играми и мастер-классами, а для старших ребят – исторические квесты и курс «К защите Родины готовы!», конкурс «Ворошиловский стрелок», обучение штыковому бою, разборке и сборке автомата Калашникова, метанию гранаты и стрельбе из макетов исторического оружия, с которым воевали наши деды.

По словам организаторов, фестиваль обычно посещают порядка 15 тысяч зрителей.

«Фестиваль посвящен уроженцу села Петру Михайловичу Гаврилову – это легендарный человек, Герой Советского Союза. Организатор и руководитель обороны Восточного форта Брестской крепости. Официально считается последним ее защитником. Родился он в селе Альвидино, поэтому проводить фестиваль решили здесь в ночь на 22 июня. У нас есть несколько традиций, одна из которых – это утренний бой, который мы проводим в 4 часа утра. Эта традиция родилась спонтанно», – рассказал «Татар-информу» заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ, заслуженный работник культуры Татарстана Владислав Хабаров.

По его словам, на первом фестивале шесть лет назад организаторы решили устроить утренний бой для реконструкторов. Они были очень удивлены, когда на него пришло большое количество зрителей, хотя бой не предполагался как показательный. С тех пор это сражение стало изюминкой фестиваля «Элбэдэн».

«У утреннего боя небольшой сценарий, действие происходит на участке западной границы, который укрепляют перед началом Великой Отечественной войны. На точке, где есть пограничная застава, работают саперы. На границе было неспокойно, потому что польские контрабандисты попытались прорваться и уходили от отряда НКВД в сторону польской территории. Но они были арестованы. Это событие произошло 22 июня, но надо же было беде случиться – в этот же момент к заставе подошел немецкий отряд “Бранденбург-800”», – рассказал Владислав Хабаров.

По его словам, этот бой – фантазия, но подобных эпизодов было много, когда началась война.

«Завязался бой в 4 часа утра, в этот момент началось вторжение немцев. После артобстрела они перешли границу, героическая оборона вот этой точки, к сожалению, была подавлена. Но, как и везде на границе, кроме пограничников существуют полки прикрытия границ. И солдаты Красной Армии уже с тяжелым вооружением подошли и выбили немцев. Но получили приказ на отступление. Вот так началась Великая Отечественная война. Это, конечно же, вольная фантазия, но подобных эпизодов была масса», – объяснил Хабаров.

«Очень важно, чтобы наши реконструкции не скатились в легкое развлекательное мероприятие»

Специально для фестиваля были воссозданы декорации, идентичные брестским: окопы, блиндажи, пограничная застава, укрепления Восточного форта. В боях задействовано много раритетной исторической техники и авиации. Некоторые экземпляры даже принимали участие в боях на полях сражений Великой Отечественной войны. В настоящее время лишь несколько музеев страны имеют в своем арсенале уцелевшие некогда боевые машины. Над созданием пиротехнических эффектов работают лучшие взрывотехники Татарстана.

«В два часа у нас будет реконструкция "Легенды о Восточном форте и майоре Гаврилове". То есть об обороне Брестской крепости, сконцентрированной вокруг Восточного форта. Легенды, потому что отразить все – не получится. Это близкая к тексту постановка, хотя мы будем воссоздавать там эпизоды, которые были в реальности. Сегодня немцы форт возьмут, но торжествовать мы им не дадим. Сегодня День памяти и скорби, и для нас очень важно, чтобы наши реконструкции не скатились в легкое развлекательное мероприятие», – отметил Владислав Хабаров.

Завтра впервые будет продемонстрирована реконструкция самой масштабной наступательной операции Красной Армии по освобождению Белоруссии в 1944 году – «Багратион». Дата проведения которой также совпадает с календарной датой начала самой операции, во время которой советские войска, разгромив группу армий «Центр», нанесли крупнейшее поражение немецкой армии. Операция «Багратион» остается одной из крупнейших военных кампаний за всю историю человечества, она стала предвестником Великой Победы.

«Завтра в два часа дня у нас будет реконструкция 1944 года. Как раз 23 июня началась операция «Багратион», контрнаступление Красной Армии. Во время него был освобожден Брест, и мы сделаем реконструкцию боя за освобождение города. Самое главное, не надо забывать историю – если мы ее забудем, нам ее расскажут другие так, как нужно им», – рассказал Хабаров.

«Участием в реконструкции я чту память своих китайских предков, защищавших СССР»

Поучаствовать в реконструкции из Москвы приехал руководитель военно-исторического клуба МГИМО имени Героя Советского Союза Михаила Кудачкина Владимир Хомяков. По его словам, клуб появился недавно и уже успел принять участие во многих мероприятиях в Подмосковье.

«На фестиваль мы приехали вдвоем с доцентом Фань Сюэсуном, потому что сейчас у студентов идет сессия. В целом реконструкцией занимаюсь уже более десяти лет. Я – казанец, но сейчас учусь в Москве. Как и всегда, для меня честь приехать на наш народный фестиваль в Татарстан. То, как мы знаем свою историю, отражается на нашем прошлом и будущем, поэтому важно чтить наших героев», – рассказал Владимир Хомяков.

Спутнику главы военно-исторического клуба МГИМО Фань Сюэсуну 36 лет, он – доцент Высшей школы экономики.

«Когда я учился в аспирантуре МГИМО, всегда мечтал попасть в клуб реконструкции. Но во времена учебы не удалось. В прошлом году узнал, что в МГИМО есть военно-исторический клуб имени Михаила Кудачкина. И был очень рад в него вступить, хотя я уже давно не выпускник, не работаю и не учусь в этом вузе. Меня приняли этой весной, и я стал участвовать в реконструкциях. Наш руководитель организовал для участников клуба такую программу, и мы с ним вместе приехали в Казань», – рассказал он.

Фань Сюэсун сообщил также, что ему очень понравился утренний бой и что он очень увлечен военной историей в целом. Но любимым для себя периодом назвал именно годы существования СССР.

«Эта тема для меня интересна. Я любитель военной истории, особенно времени Великой Отечественной войны. В детстве я представлял себе, что я защитник Советского Союза. Теперь я очень рад, что у меня есть такой шанс. Для меня это не просто игра, а моделирование истории. Ощущаю себя свидетелем и частичкой этого исторического момента. Я представляю бойца Красной Армии при обороне Брестской крепости, как говорится, я – на нашей стороне», – улыбается он.

Фань Сюэсун приехал в Россию из северо-восточной части Китая 13 лет назад. И после учебы в Москве остался жить в нашей стране.

«Сейчас живу и работаю в Москве. Не могу сказать, что было тяжело, когда приехал. Я один из многих китайцев, которые с детства любят Советский Союз. Мы читали много литературы этого периода и смотрели кино. Поэтому могу с уверенностью сказать, что Россия и СССР для нас знакомые страны. Тем более я профессиональный русист, моя специальность в университете в Китае – это русский язык. Я приехал в Россию уже с хорошим знанием языка и многое знал о культуре. Немного переживал перед переездом, так как не был в других странах. Но благодаря любви к России и СССР быстро освоился, для меня тут уже все родное, все свое. На фестивале я буду участвовать во всех боях», – рассказал реконструктор.

Фань Сюэсун отметил, что участием в реконструкции он, как и российские реконструкторы, чтит память своих предков, отдавших жизни за СССР и за мир.

«СССР, как и Россия, – это многонациональная страна. Граждане других государств тоже участвовали в войне и защищали Советский Союз, как свою Родину, свою кровь. Я участвую потому, что хочу быть в этой роли. Восточные национальности, в том числе татары, героически защищали свою страну в войне. Я очень уважаю Мусу Джалиля, и мне нравится его творчество. Китайцы и другие восточные национальности также героически сражались в этой войне. Я, как китаец, хочу чтить память своих предков, которые защищали СССР. Это была страна не только отдельных национальностей, но и пролетариев всех стран», – подытожил он.

«Не всем же быть красноармейцами, с кем тогда воевать?»

В реконструкции боев Великой Отечественной войны все реконструкторы не могут быть красноармейцами. Иначе было бы не с кем воевать. Кирилл Брянцев состоит в московском военно-историческом клубе «7-я Баварская дивизия». Сегодня на реконструкции он выступал в роли немецкого захватчика.

«Я уже порядка двадцати лет занимаюсь реконструкциями, наш клуб из Москвы, мы выходим на разные эпохи: XV век, Отечественная война 1812 года, реконструкция войны в США, Гражданская война, интервенции. Мы с товарищами начали заниматься реконструкцией Русско-японской войны, полноценно собрали формы офицера и сержанта, потому что японская винтовка одна на всю Москву», – рассказал он.

По его словам, утренний бой прошел великолепно, красиво и без каких-либо накладок – все знают свои задачи, отличная организация.

«Участвуем на темной стороне – кто-то же должен это делать. Не всем же быть красноармейцами, так вообще ничего не получится. Нельзя забывать, что в любом случае это история. Была война, были враги, по большому счету, такие же люди, но с другой идеологией. Существует очень много штампов, что немцы – звери, но это такие же люди с такими же слабостями и сильными сторонами. Это огромная трагедия для всего мира, что очень передовая нация с великолепными учеными, механиками поддалась тлетворному влиянию фюрера и приняла человеконенавистническую идеологию. И в рамках этой идеологии допустила войну», – рассказал Кирилл Брянцев.

Александр Качалов приехал на фестиваль с сыном, чтобы показать ему важное историческое событие.

«Как только узнали, сразу решили приехать и посмотреть вживую. Реконструкция очень интересная, ведь эта трагедия коснулась каждой семьи. У нас тоже деды воевали. Вторая причина, почему мы приехали, это воспитание молодого поколения – сыну нужно было все это увидеть», – рассказал Александр Качалов.

Сын Александра Кирилл отметил, что реконструкция была очень реалистичной, и сказал, что в следующем году обязательно приедет снова.