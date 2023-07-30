«Заброшенные храмы – это дыры в наших душах»: как в пустующей церкви появился настоятель

В деревне Люткино в Пестречинском районе Татарстана от храма оставались уже одни руины

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Каждые выходные, в любую погоду по бездорожью она едет в деревню

Эта история началась с девочки, которая, как и многие дети, летом ездила в деревню к бабушке и дедушке. Она настолько любила их, что потом, когда их не стало, а деревня почти вымерла, она вернулась туда, чтобы вдохнуть жизнь в дорогое для нее место. И теперь даже в храме, от которого остались одни руины, проходят литургии. В деревню возвращаются люди. Землю покупают даже те, кто здесь никогда до этого не жил.

Деревня эта называется Люткино, и находится она в Пестречинском районе Татарстана. Чтобы добраться сюда, нужно километра четыре ехать по грунтовой дороге. Воспоминания, связанные с детством и деревней, крепко засели в душе Екатерины Никитиной. Она говорит, что именно здесь набирается сил.

В деревню мы приехали в воскресный день, народу было много – все готовились ко Дню села и встрече нового настоятеля Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Люткино расположилось на просторной холмистой местности, вокруг нее лес. Здесь тихо и спокойно. В деревню мы приехали в воскресный день, народу было много – и местные жители, и гости. Все готовились ко Дню села и встрече нового настоятеля. Событие это знаковое для них, новый виток в истории возрождения.

Сначала Екатерина бежит в дом дедушки и бабушки. Дедушка, Павел Бочкарев, был ветераном Великой Отечественной войны и в 70-х годах преподавал географию и историю в местной школе.

В доме Павла Бочкарева выросло несколько поколений семьи – дому уже более ста лет Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Люткино – это земля моих предков. Здесь родились моя мама, мой дед. Я люблю эту землю и чувствую свою ответственность. Важно не быть равнодушной к деревне, к храму, который разрушается, посильную помощь ему оказывать. Это очень важно, чтобы молитва теплилась. Где будет молитва, там будет пребывать наша сила, вера в Бога», – говорит Екатерина.

Рядом стоит дом родителей Екатерины, в нем они живут все теплое время года. Избушка, где девушка провела детство, уже покосилась – крыша течет, бревна почернели. Но семья бережно хранит ее как может – дверь запирают на большой амбарный замок. Внутри избушки настоящий музей: каменная печь, красный угол с иконами. Дедовскому дому больше ста лет, там выросло несколько поколений семьи. Несмотря на время, бытовая обстановка сохранилась почти нетронутой.

Екатерина Никитина: «Я люблю эту землю и чувствую свою ответственность. Важно не быть равнодушной к деревне, к храму» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Екатерина сразу же садится на кровать у печки, оглядывает все вокруг, смотрит на портреты родных, висящие на стене. Ее глаза наливаются слезами.

«Вся наша большая семья приезжала сюда, мы прям штабелями укладывались спать – кто на пол, кто на печь. Было тесно, но так здорово. Очень не хватает этого всего сейчас», – говорит она.

На деревенском кладбище найдены захоронения XIX века Фото: предоставлено Екатериной Никитиной

Возрождение началось с кладбища

Семья Екатерины начала возрождать деревню с кладбища. Их проект – «Память не водица» выиграл президентский грант.

«Здесь найдены захоронения XIX века. В позапрошлом году жители села и волонтеры провели здесь несколько субботников, установили новый забор, благоустроили парковую зону», – рассказывает девушка.

После этого жизнь в деревне начала возрождаться – это и была основная цель проекта, признается Екатерина Никитина.

Жители села и волонтеры провели на кладбище несколько субботников, установили новый забор Фото: предоставлено Екатериной Никитиной

Но теперь следующий этап – старинный храм. Дядя девушки, Валентин Бочкарев, написал книгу «И не только про Люткино». Он много времени провел в архивах и выяснил, что в 1889 году в деревне начали строить церковь в честь казанских чудотворцев Гурия, Варсонофия и Германа, а также школу. Церковь была построена в духе образцовых проектов: двусветный одноглавый четверик с пятигранным алтарем, притвором и трехъярусной колокольней под каркасным шатром. В деревне тогда жили чуть больше 150 семей.

Но вот пришла советская власть, и примерно в 1930 году церковь закрыли, а после стали использовать как зернохранилище.

Екатерина Егорова: «У нас был колхоз, школа, садики, а когда нас соединили с Шалями, он стал распадаться. Все стали уезжать, осталось домов пять» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Они спасли распятие из храма, вся деревня ходила к ним молиться»

Коренная жительница деревни – 73-летняя Екатерина Егорова рассказывает, что после закрытия храма распятие с образом Спасителя одна из семей сохранила в своем доме. Жили они как раз рядом с храмом.

«Все ходили к ним молиться у этого креста. Помню, на Пасху мы придем туда все, родители нас маленьких с собой брали, и когда начинали петь “Христос воскресе”, мы уже засыпали. А на Крещение ходили крестным ходом от храма до родника. Духовная жизнь у нас не прекращалась», – поделилась женщина.

«Духовная жизнь у нас не прекращалась» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Екатерина Егорова живет в Люткино с апреля по декабрь. Она активист во всех делах – и на кладбище убирается, и праздники помогает организовывать.

«У нас был колхоз, школа, садики, а когда нас соединили с Шалями, он стал распадаться. Все стали уезжать, осталось домов пять. Все испугались, а отец мой не уехал. Он летом дома строил, а зимой валенки валял», – рассказала она.

Ирина Аксенова: «В республике, да и за ее пределами, мало осталось таких церквей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Колокольня будто кланяется тебе, ты опасаешься, что она наклонится и не выпрямится больше»

Доцент КГАСУ, архитектор-реставратор высшей категории Ирина Аксенова говорит, что храм в Люткино – уникальный. Хотя бы потому, что построен был из недолговечного материала, но, тем не менее, дожил до наших дней.

«Сегодня в республике, да и за ее пределами, мало осталось таких церквей. Каждый раз, когда подъезжаешь к ней, колокольня как будто кланяется тебе и ты опасаешься, что она наклонится и не выпрямится больше никогда. С архитектурной точки зрения он построен по технологии, по которой построен не первый храм. В селе Ходяшево Зеленодольского района был такой же, мы сделали проект консервации, но он сгорел», – поделилась Ирина Аксенова.

«Человек уходит – дом разрушается. Основной этап разрушений начался в 90-е годы, когда хранилище убрали и начались протечки в кровле» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Архитектор считает – тот факт, что храм использовали как зернохранилище и время от времени ремонтировали, поспособствовал тому, что он дожил до наших дней.

«Есть человек – есть дом. Человек уходит – дом разрушается. Я думаю, основной этап разрушений начался в 90-е годы, когда хранилище убрали и начались протечки в кровле. После этого появились люди, я так думаю, это черные кладоискатели, они вырыли ямы прямо под фундаментом. И эти ямы – большое зло, они собрали осадки, и основание храма стало разрушаться, отсюда и появился этот поклон», – говорит она.

«Чтобы сохранить нижние венцы, демонтируя верхние, их лучше не ронять, а аккуратно переносить» Фото: предоставлено Екатериной Никитиной

Специалисты не раз приезжали, изучая уникальное строение. Выпускница Ирины сейчас пишет диплом – составляет проект реставрации этого храма.

«Мы связались с реставраторами по дереву, и они не так давно приехали, чтобы составить диагноз. Они пришли к выводу, что колокольню в любом случае придется убирать, заменять венцы. Восстановить его можно, но нужны немалые усилия. Чтобы сохранить нижние венцы, демонтируя верхние, их лучше не ронять, а аккуратно переносить. Для этого нужна техника, а стоит она недешево. С другой стороны, когда строился храм, техники не было. Была смекалка. В принципе, мне кажется, можно справиться», – рассуждает реставратор.

Молебны пока проводят на улице, ведь заходить внутрь сразу такому большому количеству людей небезопасно Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сельский праздник и молебен на руинах

Сельчане настолько дружные, что организовать какое-то мероприятие – субботник или праздник – для них не проблема. В день нашего приезда они накрыли столы у храма, каждый принес что-то свое. И пока томилась гречка по-купечески в казанах, все ожидали, когда приедут новый настоятель и благочинный Пестречинского благочинного округа.

Начался праздник с молебна, его решили провести на улице, ведь заходить внутрь сразу такому большому количеству людей небезопасно. Сельчане небольшими группами осторожно переступили порог храма.

Полом обители до недавнего времени служила земляная насыпь, поросшая кленами и сорняками Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сейчас пол обители – это земляная насыпь, поросшая кленами и сорняками (к моменту публикации статьи внутри храма уже начались восстановительные работы, пол покрыт досками – прим. ред.). Над головой – голубое небо, потолок уже давным-давно рассыпался от ветхости. Это место стало любимым у птиц, здесь они постоянные гости – кружат над церковью и садятся на почерневшие доски, поглядывая на людей, нарушающих их привычный уклад.

К моменту публикации статьи внутри храма уже начались восстановительные работы Фото: предоставлено Екатериной Никитиной

В углу хранятся проржавевшие главки и кресты, они чудесным образом не были украдены черными кладоискателями. Сохранились и металлические кованые решетки на окнах.

Храму сейчас 134 года. Можно считать чудом тот факт, что он вообще дожил, пусть и в таком виде, до наших дней. Учитывая, что его ни разу не реставрировали, он – настоящий долгожитель.

Храму сейчас 134 года. Можно считать чудом тот факт, что он вообще дожил до наших дней Фото: предоставлено Екатериной Никитиной

И вот зазвучал голос народного хора. Началась молитва. Временами скрипела от порывов ветра старая черепица. Болтающаяся на одном гвозде доска на самом верху колокольни, казалось, вот-вот сорвется вниз. Но никто из сельчан не сделал шаг в сторону, они-то знают – дедушка-храм еще держится, не упадет.

По окончании службы благочинный Пестречинского района иерей Ярослав выступил перед собравшимися с проповедью.

Отец Александр рассказал, что сам обратился к митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу с просьбой назначить его здесь настоятелем Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В заброшенных храмах службу совершают ангелы»

«Сколько было случаев, когда люди слышали, как в пустом храме звучит пение. Говорят, что там, где уже нет людей, где церковь опустела, там службу совершают ангелы. По милости Божией там, где были руины, возрождается жизнь духа. Но храм возрождается и строится вокруг молитвы. Мы должны с вами положить духовное начало своей молитве, своим трудом, своей жертвой не оставлять свое доброе начинание», – сказал отец Ярослав.

Новый настоятель – протоиерей Александр Павлов теперь будет приезжать сюда часто. Он уже несколько лет является настоятелем казанского храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Отец Александр рассказал, что сам обратился к митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу с просьбой назначить его здесь настоятелем.

«Изначально я обратился к отцу Ярославу, благочинному Пестречинского района, с просьбой рекомендовать храм. Для меня было важно, чтобы в первую очередь местные жители были сами заинтересованы. К сожалению, много храмов, которые не то что заброшены, а просто никому не нужны. Мы видим, что села и деревни вымирают и храмы просто остаются одинокими. В Люткино есть свой актив, местные жители, их немного, но они готовы печься о храме», – рассказал он.

«Есть постановление о том, что во всех руинированных храмах, в каком бы состоянии они ни находились, необходимо совершать хотя бы молебны» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Кроме этого, храм находится под опекой молодежного проекта «Обретение», цель которого – возрождение старых церквей. Находится он и в списке проекта «Куда текут ручьи».

«По решению последнего Священного синода Русской православной церкви было издано постановление о том, что во всех руинированных храмах, в каком бы состоянии они ни находились, необходимо совершать хотя бы молебны. Мы же понимаем, что если в городских храмах все благополучно, то сельские храмы нуждаются в постоянной заботе и опеке. Порой местные жители не могут сами что-то сделать, но главное, если у них появляется желание, молитва и обращение к Богу, то Господь откликается тем, кто может помочь», – рассказывает новый настоятель.

«Храмы без крыши – дыры, которые надо залатать, это дыры в наших душах»

Священник считает, что сейчас важно не допустить дальнейшего разрушения храма, а дальше искать средства на его восстановление. Если здесь зазвучит молитва, это станет первым шагом к возрождению, говорит он.

«Такие храмы, которые стоят без крыши, это дыры, которые надо залатать. Прежде всего, это дыры в наших душах. И войдя в эти храмы и молясь в них, мы возрождаем собственную душу. Потому что, находясь в благополучии городской жизни, мы совершенно не понимаем, что жизнь вокруг нас совершенно иная. Мы обязаны возрождать эти поруганные святыни, которые во множестве есть в нашей России, для того, чтобы Господь, видя нашу заботу об этих поруганных святынях, нас когда-то простил и помиловал. И дал нам возможность быть сопричастниками не просто святых, но и тех людей, которые жили жизнь праведных и молились в этих храмах. Это долг наш и память предков. Тех, кто строил эти храмы, тех, кто молился в них. И то, что они осквернены, – это наша боль, наша вина, наша ответственность за то, что мы не смогли сохранить их когда-то», – поделился протоиерей.

Екатерина Никитина и еще одна активистка Людмила Захарова взяли на себя послушание – каждую субботу по очереди читать акафист святителям Гурию, Герману и Варсонофию Казанским.

«Я думаю, святители сами помогут, ведь это один из немногих деревянных храмов в честь наших казанских чудотворцев. Они не зря именуются чудотворцами, поэтому мы к ним обращаемся», – рассказал отец Александр.

Ольга Павлова и Дмитрий, участники проекта «Вглубь», рассказывающегося о жителях глубинки, несколько дней провели в Люткино Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

О трудах жителей Люткино и о храме в честь святителей Германа, Гурия и Варсонофия снимут фильм. Проект «Вглубь» выиграл грант Фонда президентских грантов, чтобы рассказывать о жителях глубинки. Реализует проект православная молодежь Татарстана. Ольга Павлова и Дмитрий несколько дней провели в Люткино, чтобы картина увидела свет. С деревней они знакомы уже давно – Дмитрий и Ольга убирались на кладбище и в храме. Стоит ожидать интересной и душевной истории. Подробнее о других работах создателей проекта «Вглубь» можно узнать, пройдя по ссылке.

С появлением нового настоятеля пришли и долгожданные перемены. Начались противоаварийные работы – демонтировали верхний третий ярус колокольни, уложили временный пол в основной и частично алтарной частях храма. О сроках завершения работ пока никто не берется говорить, но жители Люткино и этому очень рады.