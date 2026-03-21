Забравшиеся на крышу ТЦ «Кольцо» девочки влезли на строительный кран, их ищет полиция

Забравшиеся на крышу казанского ТЦ «Кольцо» девочки влезли на строительный кран, их ищет полиция.

Ранее в соцсетях распространилось видео, как две девочки-подростка залезли на крышу ТЦ «Кольцо» в Казани. Как сообщал «Татар-информ», по этому случаю в полиции началась проверка.

После этого в соцсетях появилось видео, что девочки снова забрались на строительный кран в Ново-Савиновском районе.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, после обнаружения видео в отделе полиции «Ямашевский» началась проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.