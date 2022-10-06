Забрать счастье домой: Кошки из «Люськиного дома» в Казани ждут заботливых хозяев

«Выбери меня, выбери меня!», — примерно так сейчас проходит встреча обитателей приюта «Люскьин дом» с незнакомым человеком. Для кошек каждый, кто переступает порог приюта, это судьба, любовь до гроба и единственный шанс вырваться из дома для кошачьих беспризорников. Кошки не умеют врать, они так чувствуют! Чувствуют, что каждый из нас — хороший, был таким или обязательно станет. А каждый из них хочет стать домашним, чьим-то, чтобы гладили и разрешали спать рядом на кровати, наконец-то спать спокойным сном, зная, что только утром человек уйдет, но обязательно вернется. Для каждой кошки в приюте ваши руки самые теплые, самые нежные, даже если это не всегда так. Ваши руки — билетик в долгую жизнь, после улицы, борьбы и страха потерять нагретое местечко. Взять кошку из приюта — это не про достаток или экономию, это про готовность быть для кого-то и жить для кого-то, пусть это всего лишь кошка. Ведь взять кошку из приюта – это про понимание ценности каждой жизни в этом мире, вне зависимости от наличия или отсутствия хвоста, зрения, возраста и количества лап. Это про ненасилие, даже если кошка шкодит, ведь она не знает пока как иначе, это про безграничную любовь и принятие.





Очень хочется, чтобы кошки на этих фотографиях нашли именно таких людей. Потому что жизнь она ненапрасная, и боль, которую им пришлось пережить на улице — тоже.



Пишите нам, заполняйте анкету и приходите знакомиться, если вашей любви и тоски уже достаточно, чтобы спокойно сесть и погладить кошку.