Забраковал Слуцкий в «Рубине», стал звездой Франции: Давиташвили строит карьеру в Европе

История Зурико в Казани сложилась коротко и прозаично

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В свое время «Рубин» отдал футболиста бесплатно в тульский «Арсенал»

Зурико Давиташвили идет по стопам Хвичи Кварацхелии. Наверное, сейчас это предположение уже не кажется столь наивным. В октябре Зурико в трех матчах за «Сент-Этьен» оформил пять мячей и обошел в голосовании за лучшего игрока месяца Лиги 1 нападающего Брэдли Баркола («ПСЖ») и вратаря Люка Шевалье («Лилль»).

А ведь в свое время Давиташвили «Рубин» отдал бесплатно в тульский «Арсенал». История Зурико в Казани сложилась коротко и прозаично.

В 2019 году грузинского полузащитника, к слову, вместе с Хвичей Кварацхелией, заприметил татарстанский клуб. После отставки Курбана Бердыева перестройку в «Рубине» начал новый главный тренер – Роман Шаронов. Амбициозный молодой специалист организовал приличную чистку в составе и в сезоне 2019/2020 открыл казанским болельщикам ряд любопытных игроков.

Роман Шаронов в сезоне 2019/2020 открыл казанским болельщикам ряд любопытных игроков Фото: © «Татар-информ»

Зурико был одним из них и на общем плане, конечно, выделялся: яркий, скоростной, техничный. Чего уж говорить, если Хвича, который сейчас чуть ли не главная звезда итальянского «Наполи», был в 2019 году его сменщиком. Шаронов отмечал, что главное преимущество Давиташвили над соперниками – умение грамотно работать на маленьких пространствах. И действительно, когда Зурико начал выступать в РПЛ, его небольшие, но очень юркие ноги раз за разом доставляли проблемы обороне соперника.

Но «Рубин» при Шаронове был плох – как с точки зрения качества футбола, так и микроклимата в команде. Казанский клуб играл невыразительно, однако личные перформансы Зурико на поле болельщикам приходились по душе. Давиташвили был в команде своего рода «лучом света в темном царстве».

Грузинского полузащитника нарекали перспективным будущим «Рубина». Но сменившему Шаронова на посту наставника казанцев Леониду Слуцкому Зурико почему-то не пригодился. Ситуация в клубе поменялась на 180 градусов – Хвича стал звездой в РПЛ, а Давиташивли оказался игроком глубокой ротации.

Леониду Слуцкому Зурико почему-то не пригодился Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По итогу Зурико сначала отдали в аренду в волгоградский «Ротор» летом 2020 года. А спустя сезон грузинский полузащитник и вовсе отправился свободным агентом в тульский «Арсенал».

Руководство «Рубина» наверняка сейчас кусает локти, глядя на все успехи Давиташвили. Еще бы – такого игрока, и отдать за бесценок. Кто знает, за сколько футболиста продаст предстоящим летом «Сент-Этьен», если футболист продолжит в том же духе забивать голы.

В свое время Давиташвили «Рубин» отдал бесплатно в тульский «Арсенал» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прогресс в карьере Зурико был бы невозможен, если б не сложная ситуация в России в начале в 2022 года?

События в жизни Давиташвили и вправду чем-то схожи с эпизодами карьеры Хвичи Кварацхелии. Оба футболиста срочно покинули российский чемпионат, когда в начале 2022 года началась специальная военная операция, и отправились в родной грузинский «Динамо» (Батуми). Кварацхелия – из «Рубина», а Зурико – из тульского «Арсенала».

После непродолжительного периода в «Динамо» Хвича поехал в солнечный Неаполь, где в первый же сезон стал чемпионом Серии А в составе «Наполи».

В октябре Зурико в трех матчах за «Сент-Этьен» оформил пять мячей Фото: asse.fr

А вот путь Зурико в элитарный чемпионат Франции получился более тернистым. Дело в том, что сначала Давиташвили присоединился к «Бордо», выступавшему на тот момент в Лиге 2. За 67 матчей в стане «жирондийцев» полузащитник забил 13 мячей, что и привлекло внимание скаутов «Сент-Этьена».

«Бело-зеленые» в минувшем сезоне (2023/2024) успешно вышли в Лигу 1, поэтому погружаться в раздумья Зурико не приходилось. Он с удовольствием перешел в «Сент-Этьен».

Хочется отметить, что не последнюю роль вокруг фигуры Давиташвили сыграл и недавний чемпионат Европы. Грузины, пробившиеся впервые в истории на групповой этап, лихо вышли в 1/8 финала, обыграв Португалию, где дали достойный бой будущим чемпионам Европы – испанцам. Зурико провел в стартовом составе на Евро-2024 все четыре матча. Голами не отметился, зато впечатлил большим объемом работы на команду.

События в жизни Давиташвили и вправду чем-то схожи с эпизодами карьеры Хвичи Кварацхелии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Получится ли у Зурико стать такой же звездой, как Кварацхелия?

Давиташвили, безусловно, громко заявил о себе осенью в Лиге 1. Хоть «Сент-Этьен» и борется сейчас за выживание во Франции, но это не вина Зурико. Грузинский футболист в текущем сезоне забил ровно половину всех мячей «бело-зеленых» в чемпионате (5). На счету Давиташвили есть хет-трик в ворота «Осера» и две результативные передачи.

Очевидно, что постепенно Зурико набьет себе хорошую цену, если, как мы уже отметили, не сбавит обороты. Полузащитнику всего 23 года, и он даже близко не находится на своем пике. Нераскрытого потенциала у футболиста еще достаточно, нужно лишь попасть к хорошему тренеру в руки.

Вполне вероятно, что в будущем, через сезон-другой Давиташвили может спокойно пробиться на звездный уровень Хвичи Кварацхелии.