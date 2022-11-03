«Заботу о вас взяли на себя»: Нагуманов встретился с женами мобилизованных Альметьевска

В центре психологической помощи молодежи «Нур» в Альметьевске состоялась вторая встреча администрации города с супругами мобилизованных мужчин.

С ними пообщались глава Альметьевского Тимур Нагуманов, заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Светлана Лаптева, заведующая центром психологической помощи молодежи «Нур» Эльвира Чирикова.

На уютной кухне за чашкой чая женщины рассказали главе, как справляются в отсутствие мужчин. Так, Ольга поделилась, что волонтеры из Штаба по поддержке мобилизованных и их семей полностью окружили ее вниманием и заботой. Недавно у нее заболел ребенок, и она не могла сходить на молочную кухню за смесью.

«Волонтеры мне сами позвонили, спросили, что нужно, и без проблем привезли молочную смесь с кухни. Моей подруге, например, прикрутили люстру, так как муж не успел, а все ее родственники в Новороссийске. Волонтеры всегда сами звонят и просят чем-нибудь помочь, спрашивают, может с ребенком посидеть, в магазин сходить, и не ждут, пока я им сама позвоню», — рассказывает Ольга.

Карина родом из Бугульмы, переехала в Альметьевск полгода назад. Она не за рулем, так что выделенные исполкомом автобусы на сборный пункт в Казань стали для нее огромным подспорьем. Девушка поблагодарила Нагуманова за возможность увидеться с мужем.

«Ребята уехали защищать Родину, а заботу о вас мы взяли на себя, чтобы наши защитники служили и не переживали», — ответил градоначальник, посоветовав женщинам объединиться и доносить позитивный настрой до подруг.

Заведующая центром психологической помощи молодежи «Нур» Эльвира Чирикова добавила, что лучше всего при негативных эмоциях прийти в центр, выговориться. «Когда не получается решить какой-то вопрос, и кажется, что вот-вот взорвешься, мы поможем, выслушаем. Иногда обсуждаем полезные акции в городе», — сказала Чирикова.

Также глава рассказал, что мобилизованных доукомлектовали вторыми рюкзаками, в которые вложили наколенники, налокотники, разгрузочные жилеты, сидушки, наушники, тактические перчатки, балаклавы, сухпаек и многое другое.

«Главная надежда на то, что ребята поскорее вернутся живыми и невредимыми. И про эти все моменты мы будем вспоминать только с улыбкой. Сегодняшняя ситуация от нас не зависит. То, что мы можем, — это выполнять функцию заботы, охраны. Детям тоже тяжело, а мама — это самая главная опора сейчас», — заключил мэр.