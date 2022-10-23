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Общество
23 октября 2022  17:59

«Заботу о семьях берем на себя»: в Алексеевском проводили мобилизованных на полигон

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«Заботу о семьях берем на себя»: в Алексеевском проводили мобилизованных на полигон

На учебный полигон в Казань проводили сегодня призванных из запаса граждан Алексеевского района Татарстана. Об этом пишет газета «Заря».

Перед отправкой к мобилизованным обратился глава района Сергей Демидов: «Спасибо, что смело готовы защищать Отечество и его мирных жителей. Мы гордимся каждым из вас. Заботу о семьях мобилизованных берем на себя. Ждём вас дома с Победой, живыми и здоровыми!» — заявил он.

Сами призванные из запаса стремились демонстрировать бодрость духа. «К мобилизации был морально готов, знал, что призовут. Это наш долг, надо помочь парням на передовой, они нас ждут», — сказал Александр Банницин

Из пунктов сбора мобилизованных на учебный полигон отправились жители района, ранее служившие в армии и имевшие опыт участия в боевых действиях. 

Мобилизованных также напутствовали благочинный Алексеевского округа протоиерей Павел Чурашов и председатель совета аксакалов Алексеевского мухтасибата Нургаян Исхаков. 

Каждый будущий боец получил рюкзак с вещами первой необходимости. 

Специальную военную операцию на Украине начал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации российский лидер объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил отменить решения о призыве из запаса мужчин, имеющих на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет.

Фото: газета «Заря».

#мобилизация
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