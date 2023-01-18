«Забота родины за ее пределами»: в КФУ студенты отметили китайский Новый год

Казанский федеральный университет совместно с Генеральным консульством Китайской Народной Республики в Казани перед китайским Новым годом организовал праздничный вечер для студентов из КНР. Представители Китая продемонстрировали традиционные обычаи и показали, как встречают «праздник весны».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В программу мероприятия входили различные мастер-классы и концерт. Также вниманию публики были представлены стенды, связанные с китайской культурой. Студенты провели мастер-класс по каллиграфии: гости могли научиться составлять новогодние пожелания достатка и благополучия, которые традиционно пишут в Китае на красной рисовой бумаге перед празднованием Нового года. Китайцы верят, что так можно привлечь удачу в дом.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Студенты угостили желающих традиционными угощениями и провели две чайные церемонии.

Ребята учили гостей мероприятия играть в вэйци (игру го — прим. Т-и) и провели показ традиционного платья ципао.

Каждый пришедший мог познакомиться с некоторыми элементами одной из самых древних культур.

С поздравительной речью перед гостями праздника выступил Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо.

«Через несколько дней мы будем встречать самый традиционный праздник в Китае — Новый год. Это первое официальное масштабное мероприятие, проводимое нами за три года после начала пандемии коронавируса.

Цель мероприятия — дать каждому почувствовать яркие новогодние ощущения весеннего праздника и заботу родины, находясь за ее пределами. Сегодня собрались ваши соотечественники, вы вместе ощущаете и проживаете

минуты празднования» — сказал дипломат, отметив, что ассоциации студентов Казани и соответствующие органы КФУ проделали большую подготовительную работу по организации празднования.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Генконсула, под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения в новую эпоху «стремительно и устойчиво» движутся вперед. На этом фоне стабильно развивается и взаимовыгодное сотрудничество Китая с Республикой Татарстан, объяснил генконсул.

«Вслед за оптимизацией и корректировкой мер по профилактике и контролю коронавируса в Китае откроется еще больше возможностей для китайско-российского межрегионального обмена и сотрудничества. Надеемся, что наши соотечественники продолжат получать знания в Казанском университете, помогать друг другу и продвигаться вперед,

чтобы вносить как можно больше интеллекта и мудрости в содействие, развитие и построение прочных российско-китайских отношений», — пояснил Сян Бо.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дипломат также напомнил китайским студентам, что Генеральное консульство КНР в Казани всегда будет для них твердой опорой и поддержкой в различных вопросах.

Затем пришедших на вечер ожидал праздничный концерт, которые подготовили студенты. Так, перед гостями выступил Хэ Синьи с песней «Я и моя Родина». Прозвучала композиция на музыкальных инструментах и танцевальный номер «Попурри китайских песен», в котором приняли участие Тан Цзыцзюнь и Со Цзилун. Кроме того, студенты Казанской государственной консерватории имени Жиганова показали зрителям музыкальную композицию в исполнении квартета Por una Cabеza. Публика также увидела представление, демонстрирующее боевое искусство ушу.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На данный момент в Казанском федеральном университете обучаются 1600 граждан Китайской Народной Республики. Это рекордное число студентов из Китая за всю историю вуза, отметил в своей приветственной речи проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

Среди граждан Китая популярны такие подразделения КФУ, как Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт управления, экономики и финансов, Институт международных отношений. Ученые университета ведут активное научное сотрудничество с коллегами из КНР. Помимо прочего, в КФУ активно развивается китаеведение.

Между Россией и Китаем активно развивается товарооборот, и невозможно развивать эту сферу без профессиональных специалистов, уверен Алишев. Студенты приезжают, чтобы получить образование и затем налаживать международные контакты. Он добавил, что студенты после окончания вуза открывают различные бизнесы в России и Китае.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Несмотря на пандемию и на ограничения в поездках, из-за чего можно было учиться только дистанционно, такое количество желающих учиться в нашем университете говорит об интересе к Казани и России со стороны китайского молодого поколения. Есть спрос с двух сторон, и это является признаком хороших перспектив для дальнейшего развития», — убежден он.

Проректор подчеркнул, что Татарстан является мультикультурной республикой и по случаю празднования китайского Нового года собралось большое количество студентов. По его словам, не у всех есть возможность вернуться на родину и встретить праздник вместе с близкими.



«Именно этот праздник вас объединяет. У вас есть возможность окунуться заново в свои традиции, насладиться компанией единомышленников, обменяться планами на новый год и посмотреть прекрасный концерт, сделанный специально для вас», — заключил представитель КФУ.