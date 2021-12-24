Забота об экологии и людях: компания «Татнефть» развивает ESG-трансформацию бизнеса

Баланс между риском и возможной прибылью искали топ-менеджеры «Татнефти» во время первой в истории компании программы ЕМВА, которую провел Корпоративный университет. Восьмой, заключительный модуль с участием генерального директора компании Наиля Маганова прошел в Болгаре и был посвящен менеджменту устойчивого развития и ESG-трансформации.

«Мы обязаны сохранить природу тех мест, на которых работаем»

Как сообщает газета «Нефтяные вести», тема заключительного модуля так или иначе переплеталась с кадровым вопросом (с этой темы и начиналась три года назад программа ЕМВА). Таким образом, круг самых важных для компании направлений весьма символично замкнулся.

Напомним, ESG (англ. Environmental, Socialand Corporate Governance) — это переход к принципам ведения бизнеса, учитывающим экологический, социальный и управленческий аспекты. Эти три направления лишь на первый взгляд выглядят чем-­то разрозненным, на самом деле все они тесно связаны между собой.

Без ESG-трансформации уже лет через пять невозможно будет представить любой сколько-нибудь устойчивый бизнес. К примеру, один из крупнейших в мире инвестфондов BlackRock Inc уже объявил о том, что не планирует работать с теми компаниями, которые не заявили о своей углеродной нейтральности к 2050 году. А по данным компании EY, уже 97% инвес­торов сейчас ориентируются на индекс ESG, принимая решения о вложении денег.

«Раньше у нас всегда была ответственность за экологию в разрезе того, что мы обязаны сохранить природу тех мест, на которых работаем, — рассуждает заместитель генерального директора по логистике и техническому развитию Ренат Нугайбеков. — Сейчас, если смотреть даже не самые худшие сценарии последствий изменения климата, речь идет уже не просто о перспективах бизнеса, а о гораздо большем — в целом о нашем существовании на родной планете».

Ответственность в продвижении ESG ложится на руководителей высшего звена

Несмотря на то что «Татнефть», благодаря многочисленным программам и инициативам, находится на верхних строчках отечественного ESG­-рейтинга (например, по версии агентства RAEX), в целом в нашей стране это направление только в начале большого пути.

По мнению одного из лекторов, исполнительного директора департамента СБЕРа Назара Сотириади, сейчас в России нет и в ближайшем будущем едва ли появится сервис по внедрению ESG под ключ.

Потому эффективна исключительно внутренняя трансформация с учетом особенностей того или иного бизнеса. Держа в уме пока не идеально проработанную общую систему, большая ответственность в продвижении ESG ложится на руководителей высшего звена, которые должны стать и проводниками идей по своим бизнес­ направлениям, а если потребуется, и локомотивами, тянущими вперед весь состав.

Со всеми рисками можно работать, даже с «лебедями»

Почти половина времени из двухдневной программы была посвящена интеграции ESG-­факторов в систему риск­менеджмента. ESG­-трансформация по всем показателям — инвестпроект, который требует вложений с долгосрочной перспективой. А любое вложение, как известно, риск. Рассчитано, что они бывают трех видов: известные (прогнозируемые), неизвестные и неопознанные — так называемые черные лебеди. К последнему можно отнести, к примеру, продолжающуюся пандемию Covid-­19, которая наглядно продемонстрировала хрупкость глобальной экономики и невысокую способность разных стран действовать слаженно.

Со всеми этими рисками можно работать, в том числе даже с «лебедями». Для этого нужен особый подход к управлению, сценарное планирование, стресс-­тестирование, вовлечение экспертизы рисков, работа с центрами передовой аналитики (так называемыми think tanks). При этом в фокусе находятся не только упомянутые алгоритмы, инструменты и процессы принятия решений, но и люди и компетенции — потенциал этого фактора зачастую перевешивает любую, даже самую качественную аналитику.

В конце обучения слушатели модуля провели самостоятельную работу — сценарный анализ развития ТЭК. К слову, он является самым богатым на межотраслевые связи, взаимодействуя практически со всей экономикой — от машиностроения до сельского хозяйства и легкой промышленности. Все это также не только множит риски, но и кратно увеличивает возможности для развития.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»