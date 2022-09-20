Забота о здоровье в промышленных масштабах: СИБУР развивает медобслуживание в Нижнекамске

Обновленный формат программы промышленной медицины запустил СИБУР на «Нижнекамскнефтехиме». На предприятии открылись центры здоровья, где сотрудники смогут получить консультации врача и пройти медицинские процедуры без отрыва от производства. Эксперты считают, что такая практика должна стать примером и для других промышленных предприятий.

Обратиться к врачам на предприятии можно круглосуточно

Первые два центра здоровья на заводе открыли на этой неделе. В них работают цеховые врачи, фельдшеры. Специалисты начали осмотры сотрудников перед сменой и приемы посетителей, которые хотят обследоваться и получить консультации. Прямо на производстве можно будет пройти этапы диспансеризации – профилактический медосмотр и, при желании, вакцинироваться. Врачи направят сотрудников, если это потребуется, на обследование к узким специалистам, помогут с госпитализацией в стационар, а также оформят санаторно-курортные карты и справки.

В центрах открыли процедурные и физиотерапевтические кабинеты, где можно будет сдать анализы, пройти лечебные или восстановительные процедуры.

Специалисты отмечают, что многие проблемы со здоровьем можно решить на ранней стадии заболевания. Однако зачастую люди склонны откладывать визиты к врачу, ссылаясь на нехватку времени. Теперь сотрудникам «Нижнекамскнефтехима» проще получить консультацию у докторов, ведь прием пациентов организуют прямо на предприятии. Электронная медицинская карта пациента с историей обращений, назначением обследований и их результатами будет доступна врачам и работникам предприятия как в поликлинике, так и в центрах здоровья. Причем, медицинские услуги в 2х центрах здоровья будут оказывать круглосуточно.

Сейчас центры здоровья работают на ремонтно-механическом заводе, а также заводе стирола и полиэфирных смол. Совсем скоро на предприятии откроют еще 3 таких центра – на заводе олигомеров и гликолей, на заводе синтетического каучука и в главном административном здании «Нижнекамскнефтехима».

По словам первого заместителя генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима» Марата Фаляхова, здоровье сотрудников — главный приоритет деятельности Центров здоровья.

«Поэтому было принято решение изменить формат оказания медицинской помощи и на базе морально устаревших здравпунктов создать Центры здоровья, оснастив их новым современным оборудованием. Результат данных преобразований – это повышение глубины исследований заболеваний на месте, увеличение профилактических мероприятий, создание комфортных условий. А как итог – повышения общего уровня здоровья», - подчеркнул Марат Фаляхов.

Кроме того, в ближайшее время в обновленном формате заработают новые Центры здоровья и на других предприятия СИБУРа в Татарстане – два на «Казаньоргсинтезе» и два на предприятиях ТГК-16 в Казани и Нижнекамске.

«Инвестиции в здравоохранение, охрану здоровья – это очень важно»

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» - существенная часть населения города. Так как сотрудники комбината начнут получать медицинские услуги на самом предприятии, очевидно, что снизится нагрузка на всю систему здравоохранения города.

«То, что такая крупная компания выделяет из своего бюджета дополнительные ассигнования для охраны здоровья граждан, следует только приветствовать. Инвестиции в здравоохранение, охрану здоровья – это очень важно. Инициативы, направленные на защиту граждан, охрану здоровья, своевременное обследование сотрудников, следует только приветствовать», – прокомментировал «Татар-информу» депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов.

Вместе с тем он считает, что проект необходимо скоординировать с управлением здравоохранения и мэрией Нижнекамска. В частности, это позволит избежать перетока кадров из сферы здравоохранения Нижнекамска и даст возможность развивать проект за счет привлеченных в Нижнекамск высококвалифицированных медицинских кадров.

Кроме того, по мнению депутата, проект должен не дублировать, а дополнять государственную систему здравоохранения. «Всегда был дефицит в профилактической составляющей, санаторно-курортной, реабилитационной. Проекты, которые направлены на поддержание здоровья, профилактику заболеваний и лечение профессиональных заболеваний – это очень хорошая правильная инициатива. Я думаю, что именно так оно и будет», – сказал Айрат Фаррахов.

Отметим, что для работы на предприятии и в поликлинике будут дополнительно привлечены высококвалифицированные специалисты из других городов республики и даже регионов страны.

Проект СИБУРа позволит гораздо более качественно заботиться о здоровье сотрудников, не ограничиваясь стандартными осмотрами фельдшера, а обеспечивая полноценную диагностику и профилактику.

Поручение развивать промышленную медицину в России на днях дал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Пока предприятий, уделяющих этому внимание – единицы. И СИБУР оказался в числе инициаторов этого движения. Современное здравоохранение, доступная диагностика и качественная профилактика – важнейшая часть программы социальной ответственности предприятия.

Проект нефтехимической компании – это пример того, как современные крупные компании несут высокую социальную ответственность, заботясь о здоровье сотрудников. Вероятно, он должен стать эталоном и для других предприятий республики.