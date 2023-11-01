Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Забота о семьях — наш приоритет»: в Алексеевском районе прошла встреча с бойцами СВО
В Алексеевском районе Татарстана состоялась встреча с участниками специальной военной операции, которые находятся в краткосрочном отпуске. За чашкой чая встретились глава района Сергей Демидов и четыре военнослужащих.
«Провели традиционную встречу с нашими бойцами, находящимися в отпусках. Поговорили о солдатских буднях, быте, насущных вопросах», — рассказал в своем телеграм-канале руководитель муниципального образования.
На встрече Сергей Демидов каждому бойцу вручил продуктовый набор и аптечку с лекарствами.
«Все просьбы парней, забота о семьях — наш приоритет. Возвращайтесь с победой!» — пожелал он.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: телеграм-канал Сергея Демидова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»