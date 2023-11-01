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Руc Тат
СВО 1 ноября 2023 12:55

«Забота о семьях — наш приоритет»: в Алексеевском районе прошла встреча с бойцами СВО

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«Забота о семьях — наш приоритет»: в Алексеевском районе прошла встреча с бойцами СВО

В Алексеевском районе Татарстана состоялась встреча с участниками специальной военной операции, которые находятся в краткосрочном отпуске. За чашкой чая встретились глава района Сергей Демидов и четыре военнослужащих.

«Провели традиционную встречу с нашими бойцами, находящимися в отпусках. Поговорили о солдатских буднях, быте, насущных вопросах», — рассказал в своем телеграм-канале руководитель муниципального образования.

На встрече Сергей Демидов каждому бойцу вручил продуктовый набор и аптечку с лекарствами.

«Все просьбы парней, забота о семьях — наш приоритет. Возвращайтесь с победой!» — пожелал он.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Фото: телеграм-канал Сергея Демидова.

#спецоперация
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