«Забота о пожилых — приоритет»: Зарипова и Варакин посетили Верхнеуслонский дом-интернат

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова посетила Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов. В ходе визита ее сопровождал глава района Евгений Варакин.

Министр ознакомилась с условиями проживания и досуга жителей учреждения, пообщалась с подопечными, обсудила с ними вопросы, касающиеся их повседневной жизни, и выслушала предложения по улучшению условий пребывания.

Особое внимание было уделено работе кухни: проверили соблюдение санитарных норм, изучили рацион и убедились в его соответствии требованиям сбалансированного и здорового питания.

Эльмира Зарипова отметила важность создания комфортных условий для людей, находящихся в подобных учреждениях, и подчеркнула, что забота о пожилых людях и инвалидах является приоритетным направлением социальной политики республики.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.