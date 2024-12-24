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«Забота о пожилых — приоритет»: Зарипова и Варакин посетили Верхнеуслонский дом-интернат
Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова посетила Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов. В ходе визита ее сопровождал глава района Евгений Варакин.
Министр ознакомилась с условиями проживания и досуга жителей учреждения, пообщалась с подопечными, обсудила с ними вопросы, касающиеся их повседневной жизни, и выслушала предложения по улучшению условий пребывания.
Особое внимание было уделено работе кухни: проверили соблюдение санитарных норм, изучили рацион и убедились в его соответствии требованиям сбалансированного и здорового питания.
Эльмира Зарипова отметила важность создания комфортных условий для людей, находящихся в подобных учреждениях, и подчеркнула, что забота о пожилых людях и инвалидах является приоритетным направлением социальной политики республики.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.
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