Забота о будущем: в Татарстане одна из лучших систем в России по работе с молодежью

За 2010–2023 годы благодаря национальному проекту «Образование» и различным программам в республике появилось 100 новых школ более чем на 61 тыс. мест

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Инвестиции в образование приносят качественную отдачу

Татарстан – республика достижений. В республике не жалеют средств и усилий на развитие системы образования, без которой немыслимо развитие человеческого капитала, этой важнейшей составляющей современного экономического роста.

За 2010–2023 годы благодаря национальному проекту «Образование» и различным программам в республике появилось 100 новых школ более чем на 61 тыс. мест.

В этом учебном году откроют двери 11 школ и 10 детсадов. «Все эти школы и детсады востребованы у населения, люди ждут эти объекты. Это огромный труд, большой ресурс», – заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

Система образования в республике развивается не только в количественных показателях, но и качественно. На протяжении нескольких лет Татарстан остается одним из лидеров по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. На сегодня у выпускников Татарстана 366 стобалльных результатов по ЕГЭ.

Ежегодно сборная Татарстана занимает лидирующие позиции на национальных чемпионатах по профессиональному мастерству «Профессионалы» и «Абилимпикс» Фото: © «Татар-информ»

По численности научно-образовательных учреждений республика занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа и пятое место в масштабах всей страны. А по количеству бюджетных мест, выделенных высшим учебным заведениям, Татарстан опережают лишь Москва и Санкт-Петербург. Наши вузы и исследовательские организации активно вовлечены в реализацию всех профильных инициатив социально-экономического развития России.

Ежегодно сборная Татарстана занимает лидирующие позиции на национальных чемпионатах по профессиональному мастерству «Профессионалы» и «Абилимпикс».

В целях поддержки учителей и наставников по решению Раиса Татарстана им было передано 36 тысяч ноутбуков. Всего за прошедшие 5 лет 163 школы и 65 ссузов оснащены компьютерным оборудованием.

Более 200 тыс. юных татарстанцев отдыхают в детских оздоровительных лагерях ежегодно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лучшая в стране система работы с молодежью

Одним из главных достижений Татарстана является рост численности населения – по итогам Всероссийской переписи населения 2020-2021 годов мы превысили отметку в 4 млн человек. В Татарстане живут более 1 миллиона молодых людей.

За последние годы для жителей республики – для организации их досуга, отдыха и оздоровления – построены и отремонтированы сотни домов культуры, молодежных центров и подростковых клубов, детских лагерей.

Более 200 тыс. юных татарстанцев отдыхают в детских оздоровительных лагерях ежегодно, в том числе на черноморском побережье. Для детей и подростков организуются смены в «Орленке» и Центре «Сириус», в республике открыт «Университет талантов», проводятся фестивали и форумы. Реализуются проекты «Большая перемена» для школьников, «Твой ход» для студентов и многие другие. Все это позволяет раскрыть потенциал молодежи, дать им мощный старт в жизни.

Система работы с молодежью Татарстана в последние 5 лет признается лучшей среди регионов России. Республика имеет одну из самых развитых инфраструктур молодежной политики в стране, она включает 13 учреждений регионального уровня, 126 учреждений и еще 380 структурных подразделений во всех муниципальных районах.

Развивается система трудоустройства молодежи. Республиканский центр студенческих трудовых отрядов признан лучшим в России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ресурсные центры по подготовке кадров

Наши вузы и исследовательские организации активно вовлечены в реализацию всех профильных инициатив социально-экономического развития России.

На базе 47 профессиональных образовательных организаций действуют ресурсные центры по подготовке рабочих кадров при участии предприятий, реализуется федеральный проект «Профессионалитет», победителями стали 16 республиканских организаций, на предприятиях Татарстана действуют 122 базовые кафедры вузов, а на базе вузов республики созданы передовые инженерные школы.

Развивается система трудоустройства молодежи. Республиканский центр студенческих трудовых отрядов признан лучшим в России. Отряды созданы в 24 вузах и их филиалах, 33 ссузах. Студенты имеют возможность выбрать направление труда среди различных отраслей экономики и пройти профессиональные пробы, а также обучение по рабочим специальностям.

Стали общепризнанными брендами Татарстана такие движения, как «Созвездие – Йолдызлык», «Сәләт», «Наше время – Безнең заман», «Лига студентов».

Действуют множество молодежных и детских общественных организаций: «Движение первых», «Молодая Гвардия Единой России», «Аграрное молодежное объединение», «Совет детских организаций», «Союз молодежи предприятий и организаций», «Академия творческой молодежи», «Будет чисто», поисковое движение и другие патриотические клубы.