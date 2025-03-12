Забота на дому: врачи Челнов проводят осмотры ветеранов Великой Отечественной войны

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В преддверии Дня Победы живущие в Набережных Челнах ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получают особое внимание со стороны медицинских работников. К каждому из них домой приходит мультидисциплинарная бригада врачей, предоставляя полный медицинский осмотр, не выходя из дома.

Для 95-летней труженицы тыла Елизаветы Гранцевой этот визит стал уже доброй традицией. Специалисты госпиталя для ветеранов войн ежегодно навещают свою подопечную, проверяя ее состояние здоровья и корректируя лечение при необходимости.

«Спасибо всем врачам! Они действительно оберегают нас. Пусть будут здоровы и благополучны!» – поблагодарила медиков Елизавета Гранцева.

Перед каждым выездом медики заранее согласовывают удобное время визита. В состав бригады входят специалисты различных профилей, что позволяет провести расширенный медицинский осмотр прямо на дому.

Врач-терапевт поликлиники №4 Гульсария Абдуллина пояснила: «Ежегодно мы проводим углубленные осмотры для ветеранов и тружеников тыла. Обязательно обследуем у терапевта, привлекаем узких специалистов. Берем анализы, делаем ЭКГ. В этом году даже гинеколог присоединился к осмотру. Если требуется дополнительная диагностика, стараемся выполнить ее на месте. Конечно, по итогам обследования корректируем лечение».

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Большинству ветеранов уже под 100 лет, но, несмотря на возраст, их самочувствие остается удовлетворительным. Однако в случае необходимости специалисты могут назначить госпитализацию в стационар госпиталя для ветеранов войн.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.