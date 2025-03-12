Забота на дому: врачи Челнов проводят осмотры ветеранов Великой Отечественной войны
В преддверии Дня Победы живущие в Набережных Челнах ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получают особое внимание со стороны медицинских работников. К каждому из них домой приходит мультидисциплинарная бригада врачей, предоставляя полный медицинский осмотр, не выходя из дома.
Для 95-летней труженицы тыла Елизаветы Гранцевой этот визит стал уже доброй традицией. Специалисты госпиталя для ветеранов войн ежегодно навещают свою подопечную, проверяя ее состояние здоровья и корректируя лечение при необходимости.
«Спасибо всем врачам! Они действительно оберегают нас. Пусть будут здоровы и благополучны!» – поблагодарила медиков Елизавета Гранцева.
Перед каждым выездом медики заранее согласовывают удобное время визита. В состав бригады входят специалисты различных профилей, что позволяет провести расширенный медицинский осмотр прямо на дому.
Врач-терапевт поликлиники №4 Гульсария Абдуллина пояснила: «Ежегодно мы проводим углубленные осмотры для ветеранов и тружеников тыла. Обязательно обследуем у терапевта, привлекаем узких специалистов. Берем анализы, делаем ЭКГ. В этом году даже гинеколог присоединился к осмотру. Если требуется дополнительная диагностика, стараемся выполнить ее на месте. Конечно, по итогам обследования корректируем лечение».
Большинству ветеранов уже под 100 лет, но, несмотря на возраст, их самочувствие остается удовлетворительным. Однако в случае необходимости специалисты могут назначить госпитализацию в стационар госпиталя для ветеранов войн.
В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.
Материал подготовлен при участии Лилии Гатиной.