Заболотный перешел в «Спартак»

Фото: fckhimki.com

Нападающий Антон Заболотный пополнил состав «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

«Мне много чего говорили. Мне говорили, что я не заиграю в РПЛ. Мне говорили, что я никогда не сыграю за сборную. Мне говорили, что я могу забивать только в пустые и детям. Мне говорили, что я деревянный. Мне говорили, что я не буду решать в важных матчах. Мне говорили, что я никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Всю карьеру мне говорят, а я делаю», – сказал Заболотный в видеоролике клубной пресс-службы.

Напомним, в минувшем сезоне Антон выступал за «Химки», за которые отыграл 29 матчей, забил шесть мячей и отдал пять передач в РПЛ.

Ранее форвард играл за такие клубы, как «Зенит» и ЦСКА. Из достижений у него чемпионство РПЛ с «сине-бело-голубыми» в 2019-м году и Кубок России, взятый с «армейцами» в 2023-м.