news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 1 июля 2025 17:39

Заболотный перешел в «Спартак»

Читайте нас в
Телеграм
Заболотный перешел в «Спартак»
Фото: fckhimki.com

Нападающий Антон Заболотный пополнил состав «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

«Мне много чего говорили. Мне говорили, что я не заиграю в РПЛ. Мне говорили, что я никогда не сыграю за сборную. Мне говорили, что я могу забивать только в пустые и детям. Мне говорили, что я деревянный. Мне говорили, что я не буду решать в важных матчах. Мне говорили, что я никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Всю карьеру мне говорят, а я делаю», – сказал Заболотный в видеоролике клубной пресс-службы.

Напомним, в минувшем сезоне Антон выступал за «Химки», за которые отыграл 29 матчей, забил шесть мячей и отдал пять передач в РПЛ.

Ранее форвард играл за такие клубы, как «Зенит» и ЦСКА. Из достижений у него чемпионство РПЛ с «сине-бело-голубыми» в 2019-м году и Кубок России, взятый с «армейцами» в 2023-м.

#фк спартак #спорт #футбол #премьер-лига
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

30 июня 2025
Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

1 июля 2025