Заболеваемость ожирением среди детей в возрасте до 14 лет выросла в 27 районах Татарстана

За пять лет в 27 районах Татарстана увеличилась заболеваемость ожирением среди детей в возрасте до 14 лет, в 19 районах – среди подростков от 15 до 17 лет. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«За последние пять лет заболеваемость ожирением среди детей и подростков республики, к сожалению, не имеет тенденции к снижению. И увеличение показателя заболеваемости ожирением среди детей до 14 лет наблюдается в 27 муниципальных образованиях», – рассказала докладчик.

Патяшина уточнила, что наибольший рост заболеваемости среди подростков этой возрастной категории выявлен в Елабужском районе – почти в 37 раз, а также в Тюлячинском, Мензелинском, Тукаевском, Ютазинском и Зеленодольском районах.

«Среди подростков 15–17 лет рост ожирения зафиксирован в 19 муниципальных образованиях. Самый большой рост мы имеем в Мензелинском, Пестречинском, Зеленодольском, Чистопольском и Агрызском районах», – подчеркнула она.

Руководитель управления заметила, что питание – это важная составляющая здоровья детей, главным образом в борьбе с ожирением. «И здесь у нас неутешительная статистика по детям», – резюмировала она.

В Татарстане показатель заболеваемости ожирением в 2020 году среди детей в возрасте до 14 лет составил 268 на 100 тыс., в возрасте 15–17 лет – 953,4.