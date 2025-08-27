news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 августа 2025 12:58

Заболеваемость ОРВИ в Татарстане за неделю снизилась на 22%

Читайте нас в
Телеграм

Количество случаев заражения ОРВИ в Татарстане стало ниже на 22%. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за август 2025 года рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Любовь Авдонина.

«Впереди нас ожидает сезон гриппа, острых респираторных вирусных инфекций. На сегодня ситуация стабильная. За прошедшую неделю зарегистрировано 5967 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Пока мы не видим гриппозной этиологии. Заболеваемость ниже аналогичного периода прошлого года на 22% и ниже эпидемиологического порога на 26%», – отметила Любовь Авдонина.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ также напомнила о необходимости соблюдать меры профилактики и готовиться к вакцинации против гриппа.

#грипп #ОРВИ #Роспотребнадзор
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

26 августа 2025
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025