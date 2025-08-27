Заболеваемость ОРВИ в Татарстане за неделю снизилась на 22%

Количество случаев заражения ОРВИ в Татарстане стало ниже на 22%. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за август 2025 года рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Любовь Авдонина.

«Впереди нас ожидает сезон гриппа, острых респираторных вирусных инфекций. На сегодня ситуация стабильная. За прошедшую неделю зарегистрировано 5967 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Пока мы не видим гриппозной этиологии. Заболеваемость ниже аналогичного периода прошлого года на 22% и ниже эпидемиологического порога на 26%», – отметила Любовь Авдонина.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ также напомнила о необходимости соблюдать меры профилактики и готовиться к вакцинации против гриппа.