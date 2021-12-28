Заболеваемость лейкозом среди крупного рогатого скота в РТ сократилась на 3 процента

К концу 2021 года заболеваемость лейкозом среди крупного рогатого скота на территории Татарстана снизилась до 5%. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Ильдар Нугуманов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Год назад у нас было больше 8% инфицированного скота, — напомнил эксперт. — В прошлом же году мы приняли программу по снижению заболеваемости. И на сегодняшний день, по предварительному подсчету, заболеваемость сократилась на 3%».

На сегодняшний день 14 фермерских хозяйств Татарстана уже полностью очищены от лейкоза. Почти все районы северной зоны избавились от болезни. Сняты последние ограничения в Елабужском районе. Ведется работа по «Красному Востоку», где фиксировалась самая большая зараженность коров лейкозом среди агрохолдингов.

«Согласно новым правилам, все животные, зараженные вирусом лейкоза, должны содержаться в резервации, откуда могут уходить только на убой; обратно в хозяйство они выйти не могут, — пояснил Нугуманов. — Кроме того, молоко животных, гематологически больных лейкозом, употреблять в пищу нельзя. В течение 14 дней после постановки диагноза такие животные должны быть забиты. По итогам осенних мероприятий около 1,5 тысяч гематологически больных животных были сданы на мясокомбинаты».