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Ру Тат
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Общество
29 мая 2022  19:35

Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю снизилась в четыре раза

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По сравнению с прошлой неделей число ковид-случаев в мире сократилось в четыре раза. С 15 по 21 мая было выявлено более 5,7 млн заражений, а с 22 по 28-е — около 1,4 млн. Об этом пишет ТАСС.

Также резко снизилась смертность от Covid-19. За последнюю неделю жертвами инфекции стали 10,5 тыс. человек — это вдвое меньше, чем неделей ранее.

Соединенные Штаты уже третью неделю занимают первое место по заболеваемости Covid-19 в мире. За последние семь дней в стране выявили около 600 тыс. новых случаев (+30 тыс., чем неделей ранее).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане еще 126 человек заболели коронавирусом. 

#коронавирус
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