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Заболеваемость коклюшем в Татарстане в 10 раз превысила средний многолетний показатель
За прошлый год в Татарстане зарегистрировано 1782 случая заболевания коклюшем, что в десять раз выше среднего многолетнего показателя. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на республиканском родительском онлайн-собрании.
«Каждый второй заболевший — школьник в возрасте от семи до 14 лет, каждый пятый — ребенок до трех лет, — рассказала спикер. — В 2022 году было всего 13 случаев коклюша».
Патяшина подчеркнула, что если сделать вакцинацию, а затем ревакцинацию в раннем возрасте, то к двум годам у ребенка сформируется устойчивый иммунитет. При этом родители часто откладывают вакцинацию, увеличивают интервалы между прививками, что недопустимо. «Это не способствует выработке устойчивого иммунитета», —отметила она.
Кроме того, в прошлом году было зафиксировано 146 случаев кори. Среди заболевших 75 человек, в том числе 53 ребенка, — не вакцинированные иностранные граждане.
«Это самая заразная инфекция в мире. Но она тоже вакциноуправляемая», — заключила главный санитарный врач Татарстана.
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