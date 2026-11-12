Заболеваемость гриппом в Татарстане пошла вверх

В Татарстане выросла заболеваемость гриппом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За прошлую неделю в республике зарегистрировано 7 116 случаев гриппа и ОРВИ. Снижение заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии связано с тем, что это была каникулярная неделя», – отметила спикер.

Если в конце октября доля гриппа среди всех ОРВИ составляла 5%, то сегодня она выросла до 18%. За прошлую неделю зафиксировано уже 30 случаев гриппа, добавила Авдонина.