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Общество 12 ноября 2026 10:29

Заболеваемость гриппом в Татарстане пошла вверх

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В Татарстане выросла заболеваемость гриппом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За прошлую неделю в республике зарегистрировано 7 116 случаев гриппа и ОРВИ. Снижение заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии связано с тем, что это была каникулярная неделя», – отметила спикер.

Если в конце октября доля гриппа среди всех ОРВИ составляла 5%, то сегодня она выросла до 18%. За прошлую неделю зафиксировано уже 30 случаев гриппа, добавила Авдонина.

#Здоровье #медицина
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