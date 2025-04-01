Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане за неделю снизилась на 7,6%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане за последнюю неделю упала на 7,6%, оставаясь ниже порогового значения на 18,4%. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

На долю вирусов гриппа пришлось 61,1% всех выявленных случаев. Среди остальных вирусных инфекций наиболее распространены РС-вирусы и риновирусы.

С начала эпидсезона частично прекращены занятия в 196 классах 90 школ республики, а одна образовательная организация («Рыбно-Слободская СОШ №2») была временно закрыта. Более 37 тыс. школьников и почти 2 тыс. педагогов с признаками болезни были отстранены от занятий.