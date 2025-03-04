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Общество 4 марта 2025 17:02

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане ниже эпидпорога на 7,7%

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане ниже эпидпорога на 7,7%

За неделю, с 24 февраля по 2 марта, в Татарстане зафиксирован незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом заболеваемость ниже эпидпорога на 7,7%, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Количество госпитализаций из-за гриппа и ОРВИ снизилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Больше стало случаев заражения вирусом гриппа. Из других вирусов чаще всего встречаются РС-вирусы и риновирусы.

За прошедшую неделю было зарегистрировано 135 случаев COVID-19, что на 9,4% меньше, чем неделей ранее.

С начала сезона из-за роста заболеваемости временно приостановлены занятия в 162 классах 61 школы, одна школа была полностью закрыта. Однако на 3 марта 2025 года закрытых школ или классов по причине ОРВИ и гриппа нет.

В эпидсезон через фильтры в образовательных учреждениях выявлено и отстранено от занятий 33 237 учеников и 1489 учителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ, сообщили в пресс-службе Управления.

#заболеваемость ОРВИ и гриппом #Роспотребнадзор по РТ
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