Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане на четверть ниже прошлого года

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Татарстане с 21 по 27 сентября оказалась ниже показателя аналогичного прошлогоднего периода на 25,7% и ниже эпидемического порога на 26,5%. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики, начальник Управления здравоохранения по Казани Ильназ Ахмадиев.

«С начала сентября в Казани зарегистрирован еженедельный прирост числа случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. За последние две недели зарегистрировано почти 12,8 тыс. случаев», – добавил Ахмадиев.

По его словам, повышение заболеваемости фиксируется за счет взрослого населения. Вместе с тем с 21 сентября отмечается незначительное снижение, что может указывать на замедление роста, но не на устойчивый спад заболеваемости.

Докладчик также напомнил, что прививаться против гриппа рекомендуется ежегодно в связи с обновлением штаммового состава вакцины. Всем желающим сделать прививку можно обратиться в поликлинику по месту жительства без записи, вакцинация проводится бесплатно.

«В здоровом теле – здоровый дух. Ведите здоровый образ жизни, берегите свое здоровье и своих коллег. Бесплатная вакцинация от гриппа – простой действенный способ», – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.