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Ру Тат
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Здоровье
18 марта 2022  15:00
Эвелина Киселёва

Заболеваемость Covid-19 в Татарстане за неделю снизилась более чем в два раза

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В Татарстане заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снизилась в 2,2 раза за неделю. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«С восьмой недели продолжается недельное снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю снижение составило по сравнению с предыдущей в 2,2 раза», – отметила спикер.

Коэффициент распространенности Covid-19 в республике составляет 0,8.

#коронавирус #заболеваемость
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