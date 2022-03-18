Заболеваемость Covid-19 в Татарстане за неделю снизилась более чем в два раза

В Татарстане заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снизилась в 2,2 раза за неделю. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«С восьмой недели продолжается недельное снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю снижение составило по сравнению с предыдущей в 2,2 раза», – отметила спикер.

Коэффициент распространенности Covid-19 в республике составляет 0,8.