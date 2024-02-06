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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 7,2 процента
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,7 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 7,2%. Об этом сообщает Правительственный информпортал «Объясняем.РФ».
Так, за неделю госпитализировали 3051 россиянина, что на 4,3% больше, чем на предыдущей неделе.
Увеличение заболеваемости отмечено в 39 субъектах, в том числе в 11 регионах оно выше, чем в среднем по стране. В свою очередь в Татарстане за неделю выявили 402 случая заболеваемости, 370 человек выздоровели.
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