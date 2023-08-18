Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Заболеваемость Covid-19 в мире выросла сразу на 63% за 28 дней
За прошедшие 28 дней — с 17 июля по 13 августа — в мире зарегистрировано около 1,4 млн случаев коронавирусной инфекции и более 2,3 тыс. смертей. Первый показатель вырос сразу на 63% в сравнении с предыдущим периодом, а второй, наоборот, снизился на 56%, сообщает ВОЗ.
Как отмечается в информационном бюллетене, новые случаи заражения выявлены в 104 государствах. В общей сложности за время пандемии было выявлено свыше 769 млн случаев заболевания и 6,9 млн летальных исходов.
За неделю с 7 по 13 августа, по данным портала стопкоронавирус.рф, в России зарегистрировано 2944 случая заражения, 41 человек умер.
В мае, напомним, Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии коронавируса.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»