Заболеваемость Covid-19 в мире выросла сразу на 63% за 28 дней

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За прошедшие 28 дней — с 17 июля по 13 августа — в мире зарегистрировано около 1,4 млн случаев коронавирусной инфекции и более 2,3 тыс. смертей. Первый показатель вырос сразу на 63% в сравнении с предыдущим периодом, а второй, наоборот, снизился на 56%, сообщает ВОЗ.

Как отмечается в информационном бюллетене, новые случаи заражения выявлены в 104 государствах. В общей сложности за время пандемии было выявлено свыше 769 млн случаев заболевания и 6,9 млн летальных исходов.

За неделю с 7 по 13 августа, по данным портала стопкоронавирус.рф, в России зарегистрировано 2944 случая заражения, 41 человек умер.

В мае, напомним, Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии коронавируса.