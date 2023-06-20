Заблудившуюся в лесу жительницу Бурятии нашли живой спустя 18 дней

Девушку, которая пропала 18 дней назад в лесу в Тункинском районе Бурятии, нашли живой, сообщает РИА Новости.

«Девушка 18 дней бродила в лесу. Сегодня, в 17:15 по местному времени (12:15 мск), в 15 километрах от местности Дарки девушка была найдена живой», — указано в сообщении.

По данным спасателей, девушка 1994 года рождения заблудилась в лесу 1 июня при сборе дикоросов. Девушку передали врачам в удовлетворительном состоянии. За время поисков спасатели обследовали свыше 130 квадратных километров леса.