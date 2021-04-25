Заблудившегося в лесу пожилого жителя РТ спасатели нашли возле кладбища

Спасатели в течение часа вели поиски заблудившегося в лесу пожилого мужчины в Сабинском районе, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По единому номеру вызова экстренных спецслужб 112 поступило сообщение, что 70-летний мужчина заблудился в лесу около профилактория в селе Шемордан. Спасатели ЗПСО №4 сразу выехали на место и начали поиски пропавшего вместе с сотрудниками полиции.

В конечном итоге мужчину удалось найти возле территории кладбища. В медицинской помощи он не нуждался.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.