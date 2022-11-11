news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
11 ноября 2022  23:53

Заблокированные российские удобрения отправятся в Африку на следующей неделе

news_top_970_100

Первая партия российских удобрений, заблокированных в европейских портах, отправится в Малави (государство в Южной Африке) в ближайшую неделю, сообщает ООН по итогам встречи с российской делегацией в Женеве. Информация об этом опубликована на сайте организации.

«ООН информировала о недавно выданных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся страны, а также о продолжающемся взаимодействии с частным сектором и государствами – членами ООН. Ожидается, что первое судно с удобрениями отправится в Малави в ближайшую неделю», – отмечается в сообщении.

Всемирная организация также призвала ускорить снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений и устранить все преграды на пути их экспорта в наиболее нуждающиеся страны.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100