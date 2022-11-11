Заблокированные российские удобрения отправятся в Африку на следующей неделе

Первая партия российских удобрений, заблокированных в европейских портах, отправится в Малави (государство в Южной Африке) в ближайшую неделю, сообщает ООН по итогам встречи с российской делегацией в Женеве. Информация об этом опубликована на сайте организации.

«ООН информировала о недавно выданных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся страны, а также о продолжающемся взаимодействии с частным сектором и государствами – членами ООН. Ожидается, что первое судно с удобрениями отправится в Малави в ближайшую неделю», – отмечается в сообщении.

Всемирная организация также призвала ускорить снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений и устранить все преграды на пути их экспорта в наиболее нуждающиеся страны.