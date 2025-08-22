news_header_top
Общество 22 августа 2025 09:14

Заблокированные приложения российских банков могут вернуться в App Store

Заблокированные мобильные приложения российских банков и других организаций могут вновь появиться в App Store. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

По данным газеты, представители российских властей, институтов развития и бизнеса ведут переговоры с американской компанией Apple о возможности допуска российских магазинов приложений на платформу, в первую очередь – RuStore. Один из источников, знакомых с обсуждениями, подтвердил факт переговоров, уточнив, что официальных договоренностей пока нет.

Другой источник рассказал, что в ходе неформальных контактов представители Apple сообщили Минцифры РФ, что не будут препятствовать размещению RuStore в App Store. Вопрос допуска российского магазина приложений обсуждался также в рамках встреч спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева с американскими компаниями.

