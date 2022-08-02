Надери: Участие в съезде ВКТ даст импульс национальному развитию татар Афганистана

Фото: ИА "Татар–информ"

Глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар выступил на дискуссионной площадке VIII съезда Всемирного конгресса татар. После рассказа о жизни татар Афганистана он поделился впечатлениями от приема афганской делегации в Татарстане.

«В Татарстане нас очень тепло приняли. Мы не ожидали этого. Нас переполняли эмоции. Даже сейчас, выступая перед вами, меня переполняют эмоции. После официального признания в Афганистане татар как нации в крайне сложное время смены власти нас очень сильно поддержали татарские меценаты через казанский Благотворительный патриотический фонд мусульман России. За счет доставленной ими гуманитарной помощи в голодное время мы смогли сохранить жизни тысячи детей татар Афганистана. Тогда Татарстан показал пример реальной братской поддержки. Сплотил нас. Сейчас мы единая нация. Участие на этом съезде придаст нам дополнительный импульс в национальном развитии. Мы благодарны за это Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову и председателю Национального совета Всемирного конгресса татар Василю Шайхразиеву», — заявил в своем выступлении Забихулло Надери Татар.

Комментируя выступление главы Совета татар Афганистана генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин подчеркнул, что участие делегации в таком крупном национальном мероприятии, как съезд Всемирного конгресса татар, будет еще долго обсуждаться всей общиной Афганистана. Видеозаписи их поездки будут еще сотни раз пересматриваться на советах старейшин.

«Татары Афганистана прошли за эти два года несколько важных этапов в своей жизни. И сейчас можно подвести определенные итоги. Они добились признания татарской нации в стране проживания и уважения новых властей. Отстояли начальное образование для девочек. Показали всему миру любовь к своей нации, патриотизм и веру в будущее», — отметил Рустам Хабибуллин.