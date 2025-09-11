Забивал «Барсе» и «Реалу», а теперь под следствием: какой срок грозит Смолову

На экс-игрока сборной России Федора Смолова завели уголовное дело. 35-летнему футболисту может грозить реальный срок лишения свободы. Есть ли шансы у Смолова на перезапуск карьеры и насколько у него велика возможность навсегда попрощаться с профессиональным спортом - рассуждает «ТИ-Спорт».





Фото: rfs.ru

Дело Смолова возобновили спустя три месяца после инцидента

Еще 5 лет назад Федор Смолов забивал в чемпионате Испании таким величайшим клубам как «Реал» и «Барселона», а сегодня может оказаться за решеткой.

Недавно в отношении экс-игрока сборной России завели уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По ней 35-летнему нападающему может грозить арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

Дело возбудили после получения медзаключения пострадавшими, которое они предоставили в следственный комитет накануне. Согласно результатам медосвидетельствования, у одного из потерпевших двойной перелом челюсти. Также возникает вопрос, почему медицинские справки не были предоставлены сразу после снятия экспертизы.

Известно, что после происшествия видео с дракой попало в сеть, со слов спортсмена у него пытались вымогать деньги в размере 20 млн. рублей. Позже сам Смолов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: Скриншот видео из соцсетей

Напомним, инцидент произошел еще 28 мая 2025 года в ресторане «Кофемания» в Москве. В ходе словесной перепалки с двумя другими посетителями, Смолов нанес удары обоим мужчинам. После чего одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

После произошедшего Смолов в свое оправдание заявил, что двое неизвестных якобы оскорбляли его и его семью из-за чего футболист не смог сдержать эмоций.

Смолову точно не избежать денежного штрафа

Для футболиста все может оказаться не столь безнадежно, как кажется на первый взгляд. Об этом заявила юрист Наталья Шахтина, которая участвовала в процессе по делу Кокорина и Мамаева. В интервью «Чемпионату» она пояснила, что в отличие от первого инцидента, где речь идет о хулиганстве, случай Смолова — это преступление средней тяжести без отягчающих обстоятельств. Тем более, что это первое так называемое преступление с участием футболиста.

В данном случае самым вероятным исходом может быть примирение сторон и материальная компенсация пострадавшим. При самом худшем раскладе Смолов может отделаться денежным штрафом и условным сроком.

Карьера Федора Смолова богата на именитые клубы, он выступал в разные годы за московское «Динамо», «Краснодар», «Урал», «Анжи», столичный «Локомотив», испанскую «Сельту» и голландский «Фейеноорд».

Смолов занимает 8-е место в списке самых результативных российских футболистов. На его счету 157 голов в чемпионате и за сборную России. 35-летний футболист еще не теряет надежды побить рекорд Андрея Аршавина по количеству голов в российском чемпионате (на счету Аршавина 158 голов).

Павел Мамаев и Федор Смолов на турнире Уличного футбола Фото: телеграм-канал Федора Смолова

В мае 2025 году у Смолова истек контракт с «Краснодаром». Однако нападающий до сих пор не объявил о завершении карьеры. Он сыграл в составе команды футбольной медиалиги «Брук Бойз».

А также недавно завершились выступления его собственной команды под названием «Smol Squad» в рамках летнего сезона турнира «Уличного Футбола», который проходил в Москве с 16 августа по 7 сентября 2025 года. В дебютном сезоне команда Смолова стала обладателем бронзовых медалей.

Кроме того, Федор Смолов успешно реализует себя в медиапространстве. Он ведет свой канал на YouTube под названием «Smol Talk» с участием известных спортсменов. В 2025 году он получил премию за лучший спортивный видеоканал.

Фото: Телеграм-канал Федора Смолова

Кокорин и Мамаев. Есть ли футбольная жизнь после тюрьмы?

«Кофемания» на Большой Никитской в Москве также прославилась в 2018-м году благодаря скандалу с участием двоих других футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Тогда спортсмены избили двух мужчин — гостей заведения, а ранее в этот же день выходя из ночного клуба, компания покалечила еще и водителя сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой.

По факту данных инцидентов компании сначала вынесли обвинение по статье 116 УК РФ «Побои», а затем изменили на более тяжкую ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Спортсменов приговорили к реальным срокам лишения свободы до полутора лет. На свободу оба футболиста вышли в сентябре 2019 года.

Несмотря на внушительный срок в местах заключения свободы спортсменам все же частично удалось заново войти в ритм обычной жизни.

После освобождения Александр Кокорин переподписал новый контракт с питерским «Зенитом». А затем его отправили в аренду в «Сочи», несмотря на то, что на него возлагали надежды тренерский штаб петербуржцев в лице Сергея Семака и руководство клуба.

Фото: Соцсети Александра Кокорина

После истечения контракта с «Зенитом» Кокорин перешел в «Спартак», а оттуда в итальянскую «Фиорентину». Его трансфер составил 5 млн. евро. Однако в Италии ему карьеру реанимировать не удалось. В официальных матчах Кокорин не отметился ни одним забитым мячом. Кроме того его сопровождало множество травм.

В результате Кокорина отправили сначала на правах аренды в кипрский «Арис». А в 2024 году, по истечении контракта с «Фиорентиной» он подписал полноценное соглашение с клубом из Лимасола, где и играет по сей день.

Павел Мамаев после своего освобождения не смог вернуться в «Краснодар». Клуб расторг с ним контракт из-за случившегося.

В итоге Мамаев оказался в команде Валерия Карпина в «Ростове», но ненадолго. Вскоре он получил травму и выбыл на полгода, а затем после смены главного тренера и вовсе потерял место в основном составе. Позже Мамаев подписал контракт с «Химками», но сыграл один матч и принял решение о завершении карьеры.

Одно время фамилия Мамаева все чаще мелькала в различных ТВ-шоу и была связана со скандалами, в том числе и из личной жизни. В 2023 году Мамаев стал победителем реалити-шоу «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ. Долгое время об экс-футболисте почти ничего не было слышно. Известно, что Мамаев обучался на тренера и у него своя футбольная академия в Дубае.

В августе 2025 года в летнем сезоне в рамках любительского турнира «Уличного Футбола» Мамаев сыграл за команду Федора Смолова «Smol Squad», где они заняли третье место.