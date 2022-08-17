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Лауреаты Премии Президента РТ
17 августа 2022  17:20

Забегина Татьяна Вениаминовна

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Забегина Татьяна Вениаминовна — учредитель Благотворительного фонда «Родники мира», директор ООО «Эбиволь», член Общественной палаты РТ в 2006-2010 годах.

С 1996 года активно занимается общественной деятельностью: в 1997 — открыла благотворительную художественную галерею «Эбиволь», в 2001 — организовала первую в Казани Мастерскую «АлтынАй» по выпуску национальной татарской одежды и сувениров с целью возрождения, сохранения традиций, в 2011— создала Благотворительный фонд «Родники мира».

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан 2016 года.

БФ «Родники мира» под руководством Татьяны Вениаминовны осуществляет большой труд в поддержке и развитии народных промыслов, профилактике и охране здоровья граждан. Помимо развития творческих программ и сохранения традиционных промыслов, Фонд реализует программы поддержки социально незащищенных слоев населения. Специалисты Фонда и волонтеры организуют различные программы по психолого-педагогической и бытовой поддержке уязвимых слоев общества.

Официальная группа Фонда в социальных сетях: https://vk.com/club166802551

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