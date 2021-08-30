Забег «Ночная Казань»: торговая сеть «Пятёрочка» поддержала спортсменов

28 августа на Кремлевской набережной состоялся самый зрелищный старт беговой серии TIMERMAN «Ночная Казань». В состязании приняли участие более 2,3 тысячи легкоатлетов из 39 российских регионов. Кроме того, к марафону нынешнего года присоединились спортсмены из-за рубежа. Ночную трассу Казани покоряли представители Мексики, Норвегии, Перу, Казахстана и даже Эквадора.

Взрослые спортсмены преодолели дистанции в 5 и 10 километров, а юным участникам предлагалось пробежать 600 метров. Победителем на дистанции 10 км стал казанский спортсмен Ренат Кашапов, его время — 32:06; среди женщин лидером оказалась Галина Иванова, пробежавшая марафон за 35 минут 45 секунд. На пятикилометровой дистанции победу завоевал Сергей Семенов с результатом — 14:18. А в женской части соревнований отличилась Яна Сатыбалдина, которая сумела финишировать за 16 минут 44 секунды.

Одним из партнеров мероприятия выступила известная торговая сеть «Пятёрочка», на презентационной площадке которой происходила самая настоящая праздничная феерия. Удивляя гостей масштабом и красочностью, зона «Пятёрочки» превратилась в центр притяжения. Для всех участников забега и гостей марафона был доступен фрэш-бар, где желающие угощались свежевыжатым соком и натуральным кофе. Также сеть организовала зону отдыха, в которой можно было окунуться в объятия уютных пуфов и пообщаться.

Некогда было скучать и юным горожанам. Так, ребята могли научиться бросать мяч в кольцо или сыграть партию во «фруктовые» шашки, также на площадке работал аквагример.

Желающим размяться после долгого дня или перед стартом сеть предлагала принять участие в разминке от профессионального фитнес-инструктора, а благодаря командному аттракциону «Сумо» у активных казанцев был отличный шанс испытать свои силы в спортивном поединке.

Кстати, в забеге участвовали брендированные ростовые куклы торговой сети, вызывавшие у гостей и других бегунов улыбки и самые положительные эмоции, а ладошки для болельщиков с надписью #дайпять стали прекрасным способом поддержать всех спортсменов.

Красочным дополнением вечера стал воздушный шар в форме сердца, который был установлен в экспо-зоне на радость всем гостям праздника. А для тех, кто потерялся, торговая сеть разместила заметный оранжевый пин — часть социального проекта торговой сети, который она проводит совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт».

Первыми в забеге «Ночная Казань» состязались дети: в 17 часов юные легкоатлеты вышли на беговую трассу. А начиная с 22.45 за победу в соревнованиях боролись взрослые. К слову, самому юному спортсмену исполнилось 3 года, а самому возрастному, прибывшему в столицу РТ из Пермского края, — 84. Спортивная трасса охватила главные достопримечательности столицы РТ, украшенные ночной подсветкой: Казанский Кремль, берег Казанки, Дворец земледельцев, Центр семьи «Казан» и два колеса обозрения. Вдоль всего пути следования бегунов были размещены многочисленные музыкальные и световые точки поддержки, создававшие особое настроение.

Для всех бегунов провели традиционный конкурс необычных костюмов. Чтобы участвовать в нем, спортсмены должны были сделать фото в оригинальном костюме со своим стартовым номером и выложить снимок в соцсети до 23:59 29 августа. Участники проявили всю свою фантазию. Они бежали в костюмах супергероев, животных, сказочных персонажей и даже в свадебных платьях. Имя самого креативного легкоатлета станет известно 1 сентября. Именно он станет обладателем умных часов Apple Watch Series 6.

Также в рамках «Ночной Казани» прошло состязание по спортивному ориентированию. Участники первенства получили карты маршрута с отмеченными на них 29 промежуточными путевыми точками. Задачей спортсменов было пробежать максимальное количество точек как можно быстрее.

Забег «Ночная Казань» является отличным стимулом для занятия спортом. Число участников соревнований с каждым годом только увеличивается. Следующим соревнованием серии TIMERMAN станет Альметьевский полумарафон-2021. Ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте.