Забег Alga trail пройдет в Казани почти на месяц позже запланированного

Перенесенный из-за непогоды забег Alga trail состоится в Казани 20 июня — почти на месяц позже запланированного. Об этом информирует пресс-служба ДУМ РТ.

Мероприятие посвящено 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. Оно пройдет на территории озера Лебяжье. Организует забег по пересеченной местности муфтият Татарстана.

Среди задач события — пропаганда здорового образа жизни, популяризация трейлраннинга как массового и общедоступного вида спорта, повышение квалификации и развитие специальных навыков спортсменов, содействие в их подготовке к участию в российских и зарубежных соревнованиях, выявление сильнейших.

Стать участниками забега могут все желающие в возрасте от пяти лет и старше. Для мужчин и женщин старше 16 лет предусмотрены дистанции в 10 и 5 километров соответственно. В отличие от других состязающихся, участие в мероприятии для них будет платным.

Для самых юных спортсменов в возрасте от пяти до восьми лет дистанция составит 500 метров. Подростки от девяти до 15 лет будут состязаться на дистанции 1100 метров. «Забег на данной дистанции посвящается 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией», — уточняет Духовное управление мусульман РТ.

Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться по адресу: https://myrace.info/events/130/. Регистрация завершится в 8.45, само спортивное событие начнется в 9.00. Изначально его предполагалось провести 22 мая.