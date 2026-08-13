Забарный обрезал Сафонова на фото ПСЖ с Суперкубком

Фото: скрин соцсети Забарного

Украинский защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный опубликовал в соцсетях командное фото после победы над «Астон Виллой» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1), обрезав изображение российского вратаря Матвея Сафонова. Общая фотография была разделена на две части, но на месте, где стоял голкипер, снимок обрезан.

«Второй сезон, тот же результат», — подписал пост Забарный. В составе «ПСЖ» отличились Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ, у «Астон Виллы» гол забил Брайан Маджо. Парижский клуб выиграл Суперкубок УЕФА второй год подряд. Сафонов в этом матче участия не принимал.

Официальных комментариев от клуба или игроков по поводу инцидента пока не поступало. Ранее украинские и российские спортсмены уже оказывались в центре подобных скандалов, когда из-за политической позиции одни избегали совместных фото с другими. Это не первый случай, когда Забарный использует такой приём. Сафонов пока никак не прокомментировал ситуацию.