За значок ГТО школьникам добавят баллы для поступления, а взрослым – налоговый вычет

Школьники, сдающие нормы ГТО, могут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы, студенты с «золотым» значком – повышенную стипендию, а работающие граждане – налоговый вычет. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев, передает «ТАСС».

По его словам, современная программа ГТО не является простым повторением советской системы, а представляет собой ее обновленную версию с расширенными возможностями для участников. Он отметил, что задачи комплекса включают развитие физической культуры, популяризацию здорового образа жизни и формирование социальной ответственности, при этом государство поощряет участие в программе.

Толмачев добавил, что возрожденная система действует уже 12 лет и отличается от советского варианта перечнем дисциплин и нормативов.

Парламентарий уточнил, что основным поощрением остаются значки – золотые, серебряные и бронзовые. Их можно получить на каждой возрастной ступени, при переходе на следующий уровень нормативы необходимо сдавать заново, поскольку требования учитывают возрастные особенности. Подробные нормативы для мужчин и женщин размещены на официальном портале ГТО.

Отдельное внимание он обратил на бонусы для молодежи: школьники могут получить от двух до десяти дополнительных баллов к вступительным экзаменам за недавно полученный значок, а студенты с золотым знаком – повышенную стипендию.

Для работающих граждан участие в программе также может принести преимущества. По словам Толмачева, работодатели вправе поощрять сотрудников премиями или дополнительными выходными. Кроме того, с прошлого года предусмотрен налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей в год.

Для его получения необходимы действующий значок ГТО, прохождение диспансеризации или медицинского осмотра и официальное трудоустройство. Мера не распространяется на самозанятых.

Он пояснил, что заявление на вычет вместе с подтверждающими документами – удостоверением о значке, копиями приказа Минспорта и акта регионального органа власти, а также справкой о диспансеризации – можно подать через работодателя или налоговые органы, в том числе в электронном виде. Также он рекомендовал учитывать общий лимит налоговых вычетов: если в том же году уже поданы заявления и достигнут предел в 120 тысяч рублей, оформление лучше перенести на следующий год.

Записаться на сдачу норм ГТО можно через портал госуслуг или в региональных центрах тестирования. Для школьников регистрацию осуществляют родители, при необходимости можно обратиться к учителю физкультуры или классному руководителю за консультацией.