За зиму на обходе Челнов использовали 11 тыс. тонн противогололедных материалов

На зимнее содержание обхода Нижнекамска и Набережных Челнов было израсходовано более 10,9 тыс. тонн противогололедных материалов, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«За зимний период эксплуатации, с 22 декабря по 18 марта, для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по новому направлению трассы М7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов дорожники использовали около 8,4 тыс. тонн песко-соляной смеси и более 2,6 тыс. тонн соли», – говорится в сообщении.

Самое большое количество реагентов дорожники применили в период сложных погодных условий. Так, 3 февраля из-за обильного снегопада на обработку проезжей части ушло 424 тонны песко-соляной смеси и 14 тонн соли. Аналогичная погода была 16 февраля. В тот день дорожники использовали 296 тонн песко-соляной смеси и 130 тонн чистой соли. 6 марта покрытие новой дороги обработали 102 тоннами песко-соляной смеси и 186 тоннами соли.

Для борьбы с гололедом на мосту через Каму установили автоматический противогололедный комплекс. В качестве жидкого противогололедного материала применялся реагент на основе формиата калия, который обладает хорошей биоразлагаемостью. За зимний период было использовано 30,2 тыс. литров реагента.

Зимой на обходе работало 23 единицы спецтехники. Оперативный контроль за дорожной обстановкой обеспечивали три комплексных поста и метеосистемы.

Движение по новому направлению трассы М7 открыл по видеосвязи Президент России Владимир Путин 22 декабря прошлого года. Обход помог разгрузить участок основного направления федеральной автодороги, который проходит от поворота на Костенеево до Набережных Челнов, а также с автодороги Казань – Оренбург.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов – четырехполосная дорога протяженностью 81 км. В его составе – 10 мостов, в том числе и мост через Каму длиной 1,3 км, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений.