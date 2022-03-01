news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
1 марта 2022  13:26
Елена Саляхова

С начала ледостава в Татарстане один человек утонул, провалившись под лед

news_top_970_100

С начала ледостава в Татарстане один человек утонул, провалившись под лед. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

С наступлением весны глава ГИМС РТ предупреждает татарстанцев об опасностях выхода на лед. Это касается как любителей прогуляться по льду, так и рыбаков.

«Под воздействием солнца, многочисленных осадков и положительных температур воздуха в дневное время суток  на поверхности льда имеется большое количество воды, которое постепенно проникает в структуру льда. На водоемах республики начинается процесс весеннего таяния льда», – предупредил жителей республики Венедиктов.

В целях безопасности в местах массового выхода на лед будут дежурить патрульные группы. Также в ближайшее время будет выставлено десять спасательных постов.

#выход на лед #ГИМС РТ #провалились рыбаки
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное