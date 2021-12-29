За жестокое убийство женщины-ветерана татарстанец проведет за решеткой 20 лет

В Татарстане вынесен приговор 31-летнему жителю Аксубаево. Мужчину признали виновным в убийстве, грабеже, а также ложном доносе и воспрепятствовании осуществлению правосудия и предварительного расследования. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено в суде, в середине сентября прошлого года мужчина проник в дом к 89-летней женщине-ветерану Великой Отечественной войны. Злоумышленник стал требовать у нее деньги. Забрав у ветерана 85 тысяч рублей, он задушил женщину и ударил по голове утюгом. От полученных травм она скончалась на месте.

Суд приговорил татарстанца к 20 годам лишения свободы.

